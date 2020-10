Alors qu'Eden Hazard a été victime d'une blessure musculaire à la jambe droite fin septembre, l'entraîneur du champion d'Espagne indiquait pourtant mardi, en conférence de presse, que le Belge serait bientôt de retour. "Eden a foulé la pelouse. Sa blessure a été un peu plus grave que prévue. Mais j'ai pleinement confiance en le personnel qui travaille ici avec nous. J'espère que l'on pourra revoir Eden Hazard très bientôt et pour le reste de la saison", affirmait Zinédine Zidane à la veille du match Real Madrid-Shakhtar Donetsk. Plus d'un an après son arrivée en grande pompe en provenance de Chelsea, Eden Hazard n'arrive toujours pas à confirmer les hauts espoirs placés en lui.