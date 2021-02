Kylian Mbappé et Erling Haaland sont programmés pour être les deux meilleurs attaquants au monde. Et le Real Madrid a un rêve : les associer. Cependant, faire venir les cracs français et norvégien aura un coût pour les Merengue. Si les deux joueurs venaient à s'engager cet été pour six ans avec le champion d'Espagne en titre, alors ils coûteraient 852 millions d'euros au total, selon les informations du quotidien espagnol AS. Un coût galactique, encore plus en temps de crise économique.