Une master class, tout simplement. Kylian Mbappé a signé sa prestation la plus aboutie sous le maillot du PSG depuis son arrivée à l'été 2017 . Un triplé qui rime avec une qualification quasi-acquise en quarts de finale de C1 mais qui pose encore plus la question de sa prolongation de contrat (ndlr : il est lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022) avec le champion de France. Un dossier que l'attaquant de 22 ans a évoqué mardi soir après la large victoire parisienne au Camp Nou .

" La question de ma prolongation de contrat revient souvent mais il n'y a pas que ça. Ce serait con de jouer mon avenir sur un match. Je n'écoute pas ce que les gens disent à ce sujet-là. C'est une reflexion sur le long terme. J'ai toujours dit que j'étais heureux au PSG. Avec ce genre de match, je suis encore plus heureux ", a affirmé Kylian Mbappé au micro de RMC Sport , après avoir déclaré quelques secondes auparavant : " Le maillot du Paris Saint-Germain me tient à coeur ".

Faisant face à certaines critiques, notamment concernant le fait de moins briller lors des derniers grands matches, Kylian Mbappé s'est félicité de voir son " travail payer ". " Je donne toujours le meilleur de moi-même mais après il n'y a pas toujours de la réussite. Jamais dans ma vie je vais me cacher ", a ajouté le champion du monde 2018. Mauricio Pochettino a également souligné la prestation XXL de son attaquant. " On n'a aucun doute sur le fait que Kylian est un top joueur. Il fait partie des plus grands joueurs du monde malgré sa jeunesse. Il a déjà fait beaucoup de choses ", a indiqué l'Argentin à RMC Sport .

Le plus bel hommage a été rendu par son partenaire en sélection, Antoine Griezmann. "Je suis content pour lui, il a été beaucoup critiqué. C'est souvent ce qui se passe quand on a quelqu'un depuis lontemps, on le critique dès que ça va moins bien. C'est assez facile, a pointé l'attaquant du Barça. Le PSG a une future très grande star, qui sera du niveau de Leo (Messi) et Cristiano (Ronaldo) et devra en profiter tous les jours." Le PSG aimerait lui en profiter pour de longues années.