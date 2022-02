Ousmane Dembélé joue avec le feu au FC Barcelone. En refusant l'offre de prolongation des Blaugrana, l'international français est entré dans un conflit ouvert avec son club, qui devrait lui garantir une absence du groupe catalan pour le reste de la saison. C'est ce qu'a laissé entendre le président barcelonais Joan Laporta en conférence de presse mercredi : "C'est l'entraîneur qui décide. Oui je pense qu'il travaille pour la saison actuelle mais aussi pour la suivante. Et c'est plus difficile, pour un joueur qui ne sera pas là la saison prochaine, de jouer, parce que nous sommes en train de reconstruire l'équipe."

Prolongation ? "Avec les offres ailleurs, c'était inatteignable"

Ad

Il n'y a plus de proposition depuis le 20 décembre. Il aurait fallu qu'ils se mettent autour de la table pour en avoir une autre mais ça n'a pas été le cas. C'était une très bonne offre, le joueur lui même l'a dit. Ils ont essayé de négocier une autre proposition mais avec les offres ailleurs, c'était inatteignable." Après avoir annoncé la veille qu'il soupçonnait l'ailier tricolore d'avoir un accord avec un autre club pour la saison prochaine , Laporta est revenu sur ce point, en expliquant qu'une prolongation n'était plus d'actualité depuis un mois et demi : "."

Liga "Passe à autre chose Unai" : Quand Piqué chambre Emery avec la remontada 10/01/2022 À 11:00

Il réclame 40 millions d'euros de salaire : "Dans quel monde vit Dembélé ?"

Au point que le Français était transférable jusqu'aux dernières heures du mercato d'hiver. Sans succès non plus. "Nous avons cherché une solution pour les six prochains mois, pour qu'il joue dans un autre club mais il n'a pas voulu. Nous n'avons pas compris la position du joueur" s'est lamenté le dirigeant catalan. Et désormais, la rupture de contrat avant son terme en juin prochain n'est même plus exclue. Intérrogé sur le sujet, Laporta s'est montré évasif : "Nous étudierons toutes les options et j'espère pouvoir choisir la meilleure pour les intérêts du club".

S'il a également une nouvelle fois assuré que Dembélé était pour lui meilleur que Kylian Mbappé, nul doute que le président du FC Barcelone espère voir son actuel numéro 7 quitter le club blaugrana au plus vite. Il ne s'en cache même plus.

Situation explosive, immense mascarade : comment se finira la saga Dembélé ?

Liga Après l'échec Morata, un plan B nommé Martial pour le Barça ? 06/01/2022 À 16:14