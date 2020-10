Le Sous-Marin jaune prend les commandes de la Liga. Unai Emery et ses joueurs ont fait coup double, dimanche, lors de la 6e journée, en dominant Valence dans le derby (2-1) pour s'emparer de la tête du classement après les défaites du Real Madrid et du Barça samedi. Ex-Valencians comme leur coach, Paco Alcacer et Dani Parejo ont fait mal aux visiteurs en signant les deux buts de Villarreal.

Alcacer a ouvert le score sur penalty dès la 6e minute, en trompant Jaume Domenech, et a signé son quatrième but de la saison pour pointer en tête du classement des buteurs de la Liga. Valence a cependant bien réagi grâce à l'égalisation de Gonçalo Guedes d'une belle frappe de 20 mètres (1-1, 36e).

Rarement blessé, Parejo a dû lui sortir quelques secondes avant la fin de la rencontre à cause d'un problème musculaire. Malgré ces épisodes fâcheux, le Sous-Marin jaune a bien le sourire. Après six matches disputés, c'est lui le leader de la Liga.

Cette rencontre spectaculaire et disputée a pourtant été marquée par des décisions arbitrales litigieuses notamment un but refusé aux coéquipiers de Nabil Fekir pour un hors-jeu très discutable (47e) et un penalty non accordé (63e). Les Andalous, restent septièmes avec 7 unités au compteur. Le club basque, lui, enchaîne un second large succès après celui contre Getafe (3-0) et rejoint Villarreal en tête du classement avec 11 points.