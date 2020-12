" S'ils rentrent tous dans une même équipe, encore mieux ", a ajouté le technicien néerlandais. Mercredi, après la victoire du PSG à Manchester, Neymar avait exprimé au micro de la chaîne sportive américaine ESPN sa volonté de retrouver l'Argentin qu'il a épaulé à Barcelone entre 2013 et 2017. " Ce que je veux le plus, c'est prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain , avait déclaré le Brésilien . J'ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine ".

"Cela peut être une opinion personnelle, et je respecte toute opinion. Mais Leo est au Barça cette saison et c'est qui lui décidera de son futur. J'espère qu'il restera ici, mais je n'aime pas donner mon avis sur des commentaires de ce genre", a balayé Koeman vendredi. "On connaît la situation de Leo (Messi). S'il y a une personne qui doit opiner sur son avenir, c'est bien lui. Les commentaires extérieurs ne m'intéressent pas. Les commentaires qui viennent de l'intérieur du club ne nous aident pas à avoir la tranquillité dont on a besoin. On ne peut pas contrôler ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur, c'est différent", a blâmé Koeman.