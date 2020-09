"Allons les chercher en 2021". Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano sont à la Une du quotidien espagnol AS ce vendredi matin. Avec un message clair : le Real Madrid tentera de recruter le trio tricolore dans un an. En juillet dernier, le président madrilène Florentino Perez a confié que l'été 2020 allait être synonyme d'économie, pandémie de coronavirus et crise économique obligent. Mais en 2021, toutes les folies pourraient de nouveau être possibles du côté du champion d'Espagne.