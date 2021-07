Ce n'est pourtant pas la fête nationale en Catalogne ce 14 juillet mais la presse locale est en ébullition autour du Barça. Les grandes compétitions internationales de l'été étant désormais terminées, le club peut désormais s'activer un peu plus encore sur le marché des transferts. D'autant plus que son dossier principal, la prolongation de Lionel Messi pourrait bientôt ne plus être une inquiétude. L'attaquant argentin "est très proche" de prolonger son bail avec les Blaugrana avance Sport , très confiant sur le dossier.

Le quotidien assure que le vainqueur de la Copa América dimanche avec l'Argentine a toujours eu pour intention de continuer l'aventure avec le FC Barcelone. Le club catalan est toutefois rassuré de voir la menace Paris Saint-Germain s'éloigner ces derniers jours, faute de fonds gargantuesques nécessaires pour conclure l'affaire. Et la piste Manchester City reste au point mort alors que le club de Pep Guardiola ne souhaite pas étioler ses bonnes relations avec le Barça précise Sport.

Liga Du podium du Ballon d'Or à laissé-pour-compte au Barça : Comment Griezmann en est-il arrivé là ? 09/07/2021 À 17:17

Il ne reste plus qu'un obstacle à contourner pour valider cette prolongation : satisfaire l'organe de contrôle de la Liga, qui a pour le moment gelé toute homologation de contrat, tant que les comptes du FC Barcelone ne seront pas plus équilibrés. Eric Garcia, Memphis Depay attendent ainsi de voir leur signature être officialisée. Celle de Lionel Messi devra également patienter, "jusqu'à plusieurs semaines" assure Sport. Mais le président Joan Laporta a de la suite dans les idées et a un moyen tout trouvé de faire quelques économies : se séparer d'Antoine Griezmann.

Du podium du Ballon d'Or à laissé-pour-compte au Barça : Comment Griezmann en est-il arrivé là ?

Griezmann – Saul, l'échange qui règle tout ?

Deux ans après son arrivée en Catalogne, l'international français n'a toujours pas pleinement donné satisfaction et peine à trouver sa place dans l'attaque barcelonnaise. Alors que le Daily Express évoque ce mercredi matin l'improbable piste d'un prêt à Chelsea, Mundo Deportivo annonce de son côté que l'échange entre Antoine Griezmann et Saul Ñiguez est bien avancé . Et même très bien avancée ! Cette transaction pourrait arranger tous les camps selon le quotidien catalan : le Barça ferait des économies dans sa masse salariale, les Colchoneros récupèreraient leur ancienne vedette, Griezmann ne voudrait quitter Barcelone que pour un retour chez le dernier champion d'Espagne, et Saul verrait d'un meilleur œil une relance en Liga plutôt qu'en Angleterre après une saison en demi-teinte.

Le deal pourrait même intervenir rapidement d'après MD puisque toutes les parties se sont déjà entendues, notamment les deux joueurs. Seul point de discussion à régler, le Barça souhaiterait récupérer un peu d'argent en plus de son champion du monde dans l'affaire. Voilà un blockbuster inattendu qui pourrait bien agiter le marché ces prochains jours.

Liga Koeman lie l'avenir de Griezmann à celui de Messi : "Le plus important est que Léo reste avec nous" 09/07/2021 À 09:17