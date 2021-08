Drôle d'été pour Antoine Griezmann. Le Mâconnais pouvait l'aborder avec ambition après un printemps plutôt abouti avec le Barça. Il semblait avoir enfin trouvé sa place après un début de parcours plutôt chaotique au sein du club catalan. Cela lui donnait encore d'autres motifs pour être gonflé à bloc pour l'Euro, après avoir été l'un des éléments clés du titre de champion du monde des Bleus en 2018. A 30 ans, il paraissait en mesure de connaître un été radieux. A la mi-août, le bilan est bien différent…

Il y a d'abord eu le fiasco des Bleus à l'Euro. Une compétition où Griezmann a déçu. Même s'il n'en est pas totalement responsable. En Russie, la stratégie de Didier Deschamps d'installer "Grizou" comme l'homme fort de son animation offensive avait été couronnée du succès. Le sélectionneur a modifié sa stratégie avec le retour de Karim Benzema chez les Bleus. Plus de poste de prédilection dans l'axe, plus de duo avec Olivier Giroud, moins de coups de pied arrêtés, la polémique des penalties… Le Barcelonais a vu son influence sur le jeu et sur le vestiaire se réduire comme peau de chagrin. Il a perdu du galon, et les Bleus de leur superbe.

Griezmann leader effacé, Pogba leader assumé : Nos coups de coeur et nos coups de griffe

Pour couronner le tout, "Grizou" a pu constater qu'il n'était plus en odeur de sainteté du côté de Barcelone. Les rumeurs de son départ ont commencé à fleurir dès le début du mercato. Un retour à l'Atlético de Madrid dans le cadre d'un échange avec Saul Niguez semblait même sur le point d'aboutir avant de tomber à l'eau. La piste menant à la Juventus a un temps été évoquée, sans plus. Mais la tendance est claire. Si un club vient chercher Griezmann, le Barça ne s'opposera pas à son départ. Son président, Joan Laporta, n'a pas dit le contraire

Son salaire passe mal

En cause, il y a notamment le salaire de l'ancien Colchonero, estimé entre 25 et 35 millions d'euros par an. C'est désormais le joueur le mieux payé au Barça depuis que Lionel Messi est au PSG. En proie à une grave crise financière, contraint de limiter sa masse salariale pour respecter le plafond fixé par LaLiga, le Barça ferait en effet une opération économique intéressante s'il venait à se séparer de son attaquant. Les supporters catalans ont d'ailleurs pris Griezmann pour cible à l'entraînement , l'accusant d'être à l'origine du départ de Messi.

Antoine Griezmann, l'attaquant du FC Barcelone. Crédit: Getty Images

C'était le point culminant d'un été pourri pour Griezmann. Mais ce qu'il en reste sera peut-être plus réjouissant. Si la perte de Messi est un cataclysme pour Barcelone, elle peut en revanche s'avérer bénéfique pour Griezmann. Sans l'Argentin, il a tout pour devenir l'attaquant de référence du Barça malgré les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero durant ce mercato estival. Il avait signé au Barça pour prendre une autre dimension. C'est surtout maintenant, sans l'ombre de la Pulga, qu'il a la meilleure occasion de saisir cette opportunité.

Bien entouré pour s'imposer

Cela dépendra en partie du système. Griezmann n'est jamais aussi à l'aise qu'en tant qu'attaquant axial, avec un point de fixation à ses côtés. C'est dans cette configuration qu'il a donné le meilleur de lui-même, à l'Atlético comme en équipe de France. Mais ce n'est pas forcément celle que Ronald Koeman va privilégier. Le technicien néerlandais semble plutôt se diriger vers un 4-3-3 où l'international serait vraisemblablement amené à occuper le côté droit. Rien n'est encore figé, mais c'est la tendance de ce début de saison.

Griezmann n'en sera pas moins en mesure de devenir l'homme recherché dans l'animation offensive de Barcelone. Avec un trio Busquets-De Jong-Pedri pour former un milieu "joueur" derrière lui, il devrait bénéficier de bonnes relations techniques pour exprimer son style de jeu. Comme la présence à ses côtés de Depay, avec qui les connexions sont apparues naturelles prometteuses durant la préparation. Le Français aura tout intérêt à le confirmer rapidement pour s'imposer enfin comme un élément indispensable au Barça. Si cela peut inciter les dirigeants barcelonais à le conserver, alors il n'aura pas tout perdu cet été.

Ronald Koeman et Antoine Griezmann Crédit: Getty Images

