Il vient de mettre un point final et au plus long et glorieux chapitre de sa carrière. Gareth Bale a annoncé, ce mercredi, via un message publié sur son compte Twitter, qu'il quittait le Real Madrid. À vrai dire, peu de monde sera surpris. Son contrat avec la Maison Blanche arrivait à échéance au 30 juin prochain et son temps de jeu infime cette saison (290 minutes, toutes compétitions confondues), en inadéquation totale avec ses émoluments XXL, ne laissait que très peu de place au doute.

Recruté en provenance de Tottenham à l'été 2013, contre un chèque de 101 millions d'euros (ce qui faisait alors de lui le joueur le plus cher de l'histoire), l'ailier gallois a formé la fameuse BBC avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Un trio redoutable, tant en Liga qu'en C1. "Je suis arrivé ici il y a neuf ans comme un jeune homme, qui voulait réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, a-t-il rappelé dans son message. Porter le maillot blanc immaculé, avec le blason sur la poitrine, jouer au Santiageo-Bernabéu, gagner des titres et faire partie de ce qui compte autant, à savoir remporter la Ligue des champions..." Et d'ajouter : "Je peux regarder en arrière, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu réalité, et bien plus encore."

Nous avons été capables de créer des moments qui vivront pour toujours dans l'histoire de ce club et du football

En l'espace de neuf ans, le natif de Cardiff s'est constitué un palmarès conséquent avec les Merengues, remportant notamment trois championnats (2017, 2020, 2022), une Coupe du Roi (2014), trois Coupes du monde des clubs (2014, 2017, 2018) et, surtout, cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). Son doublé en finale de la C1 2018, face à Liverpool (dont un superbe retourné acrobatique) avait été décisif (3-1) et était resté dans les mémoires.

Gareth Bale (Real Madrid) face à Villarreal Crédit: Getty Images

"Ça a été une expérience incroyable, que je n'oublierai jamais", a ajouté Bale pour décrire son expérience madrilène. Force est toutefois de constater que celle-ci était plus pénible depuis quelque temps. Moins utilisé, peut-être aussi moins impliqué (les médias et supporters du Real n'ont pas manqué de lui reprocher son amour immodéré du golf), le demi-finaliste de l'Euro 2016 avec le pays de Galles a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Miné par les blessures, il n'a disputé que cinq matches de Liga cette saison, pour un but. "Ensemble, nous avons été capables de créer des moments qui vivront pour toujours dans l'histoire de ce club et du football. C'était un honneur", a conclu le joueur de 32 ans, qui va maintenant tout donner afin de qualifier les Dragons pour la prochaine Coupe du monde.

