Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon respect et mon affection. Je n’ai jamais pensé à le recruter. Nous regardons vers l’avant", a écrit le successeur de Zinédine Zidane sur le banc des Merengue. Lors de chaque mercato, l'hypothétique retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid refait surface. Ce mardi, sur son compte Twitter, Carlo Ancelotti a définitivement écarté cette piste, à quatorze jours de la fin du marché des transferts. "", a écrit le successeur de Zinédine Zidane sur le banc des Merengue.

Après avoir évolué ensemble pendant deux saisons, entre 2013 et 2015, les deux hommes ne se retrouveront donc pas au Real Madrid, qui a seulement recruté David Alaba libre cet été. Secoué par la pandémie de Covid-19, le club madrilène cherche à réduire la voilure et ne compte donc pas attirer Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2022, et qui va surtout avoir 37 ans le 5 février prochain.

Car s'il doit investir, le Real Madrid le fera pour Kylian Mbappé dont l'avenir au PSG est incertain. En effet, le Bondynois n'a toujours pas prolongé, alors que son contrat se termine en juin 2022. Ce mardi, la presse italienne fait état d'un possible jeu de chaises musicales entre l'attaquant international français, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi. Trois joueurs qui pourraient respectivement rejoindre le Real Madrid, le PSG et la Juventus lors des dernières heures du mercato estival.

