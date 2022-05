Les images de Kylian Mbappé à Madrid lundi avec Achraf Hakimi ont fait le tour de la planète et enflammé l'Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, un vent d'optimisme souffle depuis plusieurs mois concernant une possible arrivée de l'international français chez les Merengue. Ce mardi, AS a publié le calendrier qui serait dans les plans du Real Madrid pour attirer l'ancien Monégasque à l'intersaison.

Si le champion d'Espagne ne devrait faire aucun commentaire sur le sujet avant la finale de la Ligue des champions, le 28 mai à Saint-Denis, l'opération pourrait s'accélérer au début du mois de juillet, juste après la date de la fin de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, précise AS. Entre temps, le club madrilène s'attellera à gérer les dossiers Dani Ceballos et Marco Asensio (en fin de bail en 2023) mais également à officialiser la très probable venue d'Antonio Rüdiger.

Après la fin de saison 2021-22 en Ligue 1, Kylian Mbappé sera concentré sur les matches de Ligue des Nations avec l'équipe de France puis prendra quelques semaines de vacances pour recharger les batteries avant un exercice 2022-23 chargé et marqué par l'organisation de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre). Selon les prévisions du quotidien AS, une possible présentation de l'ancien Monégasque à Madrid ne pourrait pas intervenir avant le 23 juillet. Sur ce dossier, le média espagnol est formel : "Madrid veut recruter Kylian Mbappé et Kylian Mbappé veut jouer au Real Madrid, c'est une évidence".

Le Parisien a indiqué jeudi dernier que le PSG était en ballotage favorable pour prolonger son contrat, avec la première option". Pour l'instant, le joueur de 23 ans n'a pas encore annoncé sa décision officielle. Alors quea indiqué jeudi dernier que le PSG était en ballotage favorable pour prolonger son contrat, avec un salaire XXL à la clé, Fayza Lamari , la mère et conseillère de Kylian Mbappé, a démenti et assuré que le Real Madrid restait "".

