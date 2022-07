Le FC Barcelone, en quête de liquidités afin de financer une politique sportive ambitieuse, a annoncé vendredi avoir cédé 15% supplémentaires de ses droits TV de la Liga au groupe d'investissement américain Sixth Street pour les 25 prochaines années.

Le club catalan avait déjà vendu la semaine dernière 10% de ses droits de diffusion au même groupe pour 207,5 millions d'euros (215 millions de dollars). "Au total, Sixth Street recevra 25% des droits de télévision du club liés à la Liga pour les 25 prochaines années", indique le Barça dans un communiqué, sans préciser le montant reçu pour ces 15% supplémentaires. La presse espagnole estime ce montant à environ 400 millions d'euros.

Cet accord aidera le quintuple champion d'Europe à financer sa coûteuse politique de recrutement pour la saison prochaine après les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha, respectivement pour 45 millions d'euros (plus 5 en variables) et environ 70 millions d'euros. En août dernier, Joan Laporta, redevenu président de Barcelone fin 2021, avait annoncé après un audit des finances du club que le Barça devait faire face à une dette totale estimée à 1,35 milliard d'euros.

En plus de la vente d'une partie de ses droits TV, le Barça a récemment joué sur plusieurs fronts pour obtenir rapidement des liquidités et ainsi être actif sur le marché avec un emprunt de 595 Millions d'euros à Goldman Sachs et un accord de sponsoring avec Spotify pour environ 435 Millions d'euros,

En août dernier, le Barça s'était résolu à laisser partir Lionel Messi au Paris Saint-Germain, indiquant qu'il ne pouvait se permettre de garder la star argentine même avec un salaire réduit.

