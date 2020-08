Le fossé entre l'AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier ne cesse de se creuser. Lundi, L'Equipe révèle que le formation entraînée par Claude Puel a envoyé un courrier recommandé, la semaine dernière, à son gardien de but pour le rappeler à l'ordre. Cette fois-ci, l'ASSE reproche à l'ancien Monégasque de ne pas avoir porté le masque dans l'enceinte du club stéphanois, au moment de monter dans sa voiture garée sur le parking réservé aux joueurs du centre sportif Robert-Herbin.

" Tous les multirécidivistes en ont reçu une. Il s'agit d'une procédure administrative ", assure un cadre de l'AS Saint-Etienne à L'Equipe . A un an de la fin de son contrat avec les Verts, Stéphane Ruffier n'est pas prêt de rejouer avec l'ASSE. Un club où il détient pourtant le record du nombre de matches joués (386, entre 2011 et 2020), devant Ivan Curkovic, le gardien emblématique stéphanois des années 70.

Début août, Claude Puel a indiqué que le gardien de but international français (3 sélections) serait mis à l'écart du groupe toute la saison. "J'ai prévenu les deux joueurs. L'un (ndlr : Jessy Moulin) qu'il allait débuter la saison, l'autre (ndlr : Stéphane Ruffier) qu'il serait second. Et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C'est pour ça que nous avons construit notre trio et Stéphane n'en fera pas partie", a expliqué le technicien stéphanois à Canal +. Des propos démentis quelques heures plus tard par l'intéressé. La saison 2020-2021 risque d'être longue pour Stéphane Ruffier.