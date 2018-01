Mercato - Cavani ne se sentirait "plus chez lui" à Paris... et l'Italie voudrait en profiter

"Cavani n'en peut plus à Paris et veut changer d'équipe. La Juventus se tient prête". Voilà la Une pour le moins offensive et affirmative du Corriere dello Sport ce vendredi. Sans expliquer vraiment pourquoi dans ses colonnes, la gazette sportive italienne assure que le buteur uruguayen du PSG a des envies d'ailleurs et pourrait changer d'air l'été prochain, avec la Juventus Turin prête à bondir sur l'occasion.

Sans trahir de secret, la publication romaine base essentiellement son argumentation sur la relation difficile qu'entretient "El Matador" avec Neymar, la nouvelle star du PSG. Le tout, deux jours après la nouvelle polémique du penalty au Parc. Opportuniste ?

En France, RMC expliquait en tout cas jeudi soir qu'Edinson Cavani n'en voulait absolument pas au crack brésilien d'avoir tiré le penalty du 8-0 face à Dijon et qu'il était surtout heureux d'avoir retrouvé le chemin des filets après sa mise à l'écart liée à son retour tardif de vacances, égalant au passage le record de Zlatan Ibrahimovic.

Cavani, plus à la maison au PSG ?

Dans Le Parisien, on soutient en revanche bien la thèse d'une cohabitation difficile entre Cavani et Neymar, au-delà de ces histoires de penalties, et le quotidien francilien glisse même cette anecdote pour le moins surprenante : en privé, Cavani "admet ne plus se sentir 'à la maison' depuis l'arrivée du Brésilien", avance ainsi le journal francilien.

Neymar et Edinson Cavani face à DijonGetty Images

Si l'Urugayen a toujours assumé ne pas être complice avec le Brésilien hors des terrains, leur cohabitation sur le pré se passe pourtant très bien et a permis au PSG d'exploser tous les records offensifs cette saison. Ce que veut faire Cavani dans six mois ? Personne ne le sait aujourd'hui. Lui-même non plus sans doute.

D'ici-là, Cavani sera à coup sûr devenu le meilleur buteur de l'Histoire du PSG et aura peut-être envie de tourner la page, avec le sentiment du devoir accompli. Ou pas. Personne ne peut le prédire et lui n'a en tout cas jamais manifesté publiquement ses envies d'ailleurs. Mais il n'est pas surprenant pour autant, vu l'attractivité médiatique du PSG en Europe, de voir ce genre de rumeurs fleurir à l'étranger. C'est le lot de tous les grands clubs et de tous les grands joueurs.