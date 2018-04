OM : 4 à 6 semaines d'absence pour Mandanda, 10 à 15 jours pour Rami

L'OM a disputé samedi à Dijon son 50e match officiel de la saison. Et s'il a remporté un succès important pour la course au podium (1-3), le club phocéen a perdu deux nouveaux titulaires. Sur une passe anodine, Steve Mandanda a ressenti une douleur à la cuisse droite et a dû être remplacé par Yohann Pelé. Le verdict est tombé ce lundi, le portier olympien souffre d'une déchirure musculaire et sera absent entre "quatre et six semaines". Un vrai coup dur pour l'OM, déjà privé de Florian Thauvin, pour le sprint final en championnat et la Ligue Europa.

Moins grave que prévu pour Rami

Comme son gardien, Adil Rami a lui aussi ressenti une douleur musculaire à Dijon et a dû sortir prématurément du terrain. Le défenseur central marseillais souffre d'une déchirure au mollet gauche, mais ne sera absent qu'entre "dix et quinze jours" selon le communiqué du club phocéen. Soit moins que les quatre semaines initialement pressenties. Rami ne pourra pas tenir sa place dans trois jours en Allemagne face à Leipzig, ni dimanche à Montpellier. Mais son retour pourrait avoir lieu dans dix jours pour le retour contre Leipzig, ou plus probablement le 15 avril à Troyes.

Sorti en boitant du match face à Dijon, Rolando sera en revanche bien remis sur pieds pour le match à Leipzig selon L'Equipe. Idem a priori pour Hiroki Sakai, qui soigne depuis le 18 mars dernier et le match face à l'OL une blessure aux muscles fessiers. Touché aux ischio-jambiers gauches avec les Bleus le 27 mars dernier, Florian Thauvin est lui censé être absent entre "dix et quinze jours". Il devrait être juste pour jeudi, mais pourrait revenir à la compétition à Montpellier, dimanche.