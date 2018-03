Vadim Vasilyev dément une vente de l'AS Monaco et un rachat de l'AC Milan

Depuis quelques jours, l'AS Monaco est au coeur de l'actualité... en Italie. Mercredi, c'est La Gazzetta dello Sport qui annonçait que le club du Rocher faisait l'objet d'une offre de rachat en provenance d'Abu Dhabi. Comme si cela ne suffisait pas, Tuttosport explique ce vendredi que Dmitry Rybolovlev, le propriétaire russe de l'ASM, souhaitait racheter l'AC Milan, en proie à quelques difficultés économiques.

Un ensemble d'informations qui a fait réagir Vadim Vasilyev, le vice-président du club du Rocher. "Suite aux rumeurs autour de l’AS Monaco dans les médias ces derniers jours, l’AS Monaco tient à affirmer qu’il n’y a aucune négociation en cours pour une vente du club ou l’achat de l’AC Milan", récite le communiqué de l'ASM. " Le Président Dmitry Rybolovlev est heureux de développer le projet monégasque depuis 7 ans. L’AS Monaco tient à rappeler que le club était dernier de Ligue 2 en 2011 et est aujourd’hui champion de France en titre"

Le communiqué ne s'arrête pas là. Mieux, il continue et affirme clairement la volonté de Rybolovlev de poursuivre l'aventure à Monaco. "L’ambition pour le présent et futur est intacte autours de jeunes joueurs talentueux, d’infrastructures modernes en développement mais aussi avec l’ambition de remporter de nouveaux trophées", affirme Vasilyev. "Les faits sont plus importants que les rumeurs. Le club tout entier est aujourd’hui tourné vers la finale de la Coupe de la ligue et la lutte pour la qualification en Ligue des champions"