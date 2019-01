9-0 : Paris établit un nouveau record au Parc

Le Paris Saint-Germain a écrit une nouvelle ligne à son histoire face à Guingamp. Le club de la capitale s'est offert un record avec sa plus large victoire à domicile en championnat grâce au carton passé au club breton (9-0). Il a ainsi fait mieux que sa précédente marque, le 8-0 infligée la saison passée à Dijon au Parc des Princes avec notamment un quadruplé de Neymar, qui s'est offert un doublé face aux Guingampais. Edinson Cavani et Kylian Mbappé, auteurs chacun d'un triplé, et Thomas Meunier resteront les autres buteurs de cette victoire historique.

Paris égale au passage le record de son plus large succès en championnat. Il avait été acquis à Troyes lors de la saison 2015-16, sur le même score (0-9). Toutes compétitions confondues, son score le plus élevé reste celui de son succès face aux amateurs de Côte Chaude Saint-Etienne (0-10) en 32es de finale de la Coupe de France, lors de la saison 1993-94.

Dans l'histoire du championnat de France, il faut remonter à la saison 1985-86 pour retrouver la trace d'une rencontre qui s'était achevée sur un écart aussi important. C'était à l'occasion d'une rencontre remportée par Monaco face à Bordeaux, pourtant double champion de France en titre, au Stade Louis-II (9-0). Le record absolu remonte à la saison 1935-36, avec la victoire 12-1 de Sochaux face à Valenciennes.