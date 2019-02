A Nice, l'incident Saint-Maximin est clos

"Je n'ai jamais été dans l'esprit d'une mise à pied mais de communication et de clarification". Patrick Vieira s'est montré très clair et a clos l'affaire Saint-Maximin en l'incluant dans le groupe niçois pour le match à Amiens, samedi pour la 26e journée de Ligue 1. Allan Saint-Maximin a été sanctionné financièrement par le club pour ne pas s'être rendu à Angers (défaite 3-0) pour une blessure à une cheville non contrôlée par le médecin du club.

Patrick Vieira lors de sa conférence de presse de présentation à NiceGetty Images

"Cela s'est réglé en interne dans une réunion avec le président, le joueur, son conseiller et moi-même. La discussion a été constructive. Vous n'avez pas besoin de plus d'infos", a expliqué l'entraîneur azuréen lors du point presse. "Un protocole est en place (pour les blessures et maladies). Il est important d'envoyer un message aux jeunes joueurs, il faut qu'ils comprennent que les choses mises en place doivent être respectées", a ajouté Vieira.

Vieia désamorçe les rumeurs l'envoyant à Lyon

"Nous avons, mardi, eu une discussion avec Allan parce que nous voulions mettre les choses à plat avec lui, a raconté Adrien Tameze, lors du point presse. Nous avions tous été un peu déçus par ce qui s'est passé. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait fait". Par ailleurs, Vieira a jugé "infondées, malsaines, déplacées vis-à-vis du club dans une période difficile de restructuration" les rumeurs annonçant son futur départ et un intérêt de Lyon.