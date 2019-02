Arsène Wenger, plus proche que jamais du PSG ?

Les choses deviennent sérieuses. Ce jeudi, la très sérieuse agence de presse allemande SID (Sport-Informations-Dienst) affirme qu’Arsène Wenger devrait bien remplacer Antero Henrique en tant que directeur sportif du PSG dans un futur proche. L’agence de presse confirme que les mauvaises relations entre Thomas Tuchel et son directeur sportif actuel sont la première raison de cette décision.

Sans s’avancer sur une date, l’agence allemande confirme les informations de L’Equipe dévoilées mercredi d’une rencontre entre Nasser Al-Khelaïfi et Wenger à Doha pour évoquer les contours du poste. Le symbole, selon l’agence, que les choses avancent dans le bon sens. "Arsène Wenger s’apprête à prendre de nouvelles responsabilités. L’ancien entraîneur d’Arsenal va revenir dans son pays d’origine. Il remplacera prochainement le directeur sportif actuel Antero Henrique", écrit ainsi l’agence.

Après 22 ans comme manager général à Arsenal, l’Alsacien est toujours à la recherche d’un nouveau challenge. Thomas Tuchel, lui, n’a eu de cesse de remettre en cause publiquement le travail d’Antero Henrique, notamment son échec pour fournir au PSG un milieu de terrain digne de ses attentes. Visiblement, il aurait obtenu gain de cause. Et pourrait devoir préparer les prochains mercatos avec Arsène Wenger qui, au passage, parle parfaitement allemand…