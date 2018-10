Transferts - Wenger ou Monchi, le PSG cherche déjà le successeur d'Henrique

L'actuel directeur sportif du PSG a du souci à se faire. Antero Henrique n'a pas réussi à trouver une sentinelle au club parisien cet été et a récemment été devancé par son homologue milanais Leonardo concernant le transfert du Brésilien Paqueta. Il pourrait payer cet échec dans les prochains mois. Selon ESPN qui confirme les informations révélées cette semaine par RMC Sport, le Portugais s'active toujours pour recruter un milieu défensif lors du mercato d'hiver et s'intéresse de près à Stanislav Lobotka du Celta Vigo, Danilo Pereira du FC Porto et Sander Berge du RC Genk mais cela ne devrait pas suffire.

Le média américain assure que les dirigeants du PSG songent quoiqu'il arrive à se séparer d'Henrique juste après la fermeture du marché hivernal. Pour le remplacer, ils miseraient en priorité sur Arsène Wenger. Libre depuis son départ d'Arsenal en fin de saison dernière, le Français se verrait proposer un poste de manager général. L'Alsacien qui aura bientôt 69 ans n'a pas fermé la porte mais ne prendra pas de décision avant le début de l'année 2019.

Vidéo - PSG - Wenger : "Tuchel s'est très vite adapté au football français" 00:59

Si Wenger déclinait l'offre, le PSG pourrait se tourner vers Monchi assure encore ESPN. L'Espagnol de 49 ans jouit d'une excellente réputation après son aventure fructueuse de 17 ans au FC Séville. Désormais au service de l'AS Rome, il a beaucoup œuvré durant l'intersaison avec une dizaine d'arrivées à son actif. Sous contrat avec la Louve jusqu'en 2021 alors qu'il avait été annoncé proche du PSG au moment de l'arrivée d'Unai Emery, Monchi sera toutefois très difficile à débaucher.