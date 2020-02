Le Stade Rennais a de la suite dans les idées. Olivier Létang à peine démis de ses fonctions de président exécutif du club breton, un nom prestigieux a filtré pour sa succession : Arsène Wenger. L'Equipe a ainsi indiqué vendredi que l'Alsacien (70 ans) était la priorité de la famille Pinault, ce qu'ESPN a confirmé. A priori sensible à cet intérêt, Wenger pourrait se voir proposer un rôle aux prérogatives élargies, où il occuperait à la fois les postes de président et de directeur sportif. En résumé, il disposerait des pleins pouvoirs.

Travailler dans un club sans être au bord du terrain, ce serait une première dans sa carrière. Il n'en serait pas moins légitime et compétent. Celui qui a intégré en novembre dernier la FIFA, avec le titre pompeux de responsable du développement du football mondial, s'y connait en gestion d'un club au quotidien. Au cours des 22 saisons passées à Arsenal, Wenger était bien plus qu'un simple manager. Il avait un œil partout, tout le temps, en contact direct avec ceux qui tenaient les cordons de la bourse. Ce n'est pas un hasard si le PSG, entre autres, s'était penché sur son profil pour sa direction sportive. Il y avait des doutes sur l'entraîneur Wenger après son départ des Gunners. Pas sur le dirigeant, dont la vision et la connaissance du football ne sont plus à démontrer.

Wenger s'y connait en croissance

Son impact sur le recrutement était évident à Arsenal. Chaque arrivée devait s'inscrire dans son projet de jeu, il avait un regard avisé sur le marché des jeunes joueurs et il a développé ses réseaux en se retrouvant en première ligne sur les transferts. Autant de qualités qui seraient bien utiles au Stade Rennais. Surtout que le club breton se sent arriver à un tournant dans son histoire. Il a remporté en avril dernier son premier titre depuis 1973 avec la Coupe de France. Il est en l'état 3e de Ligue 1 et candidat à une qualification pour la Ligue des champions, une compétition qu'il n'a jamais disputée dans son histoire. Si le départ de Létang a touché certains joueurs de l'effectif, son remplacement par Wenger enverrait un message clair quant aux objectifs rennais à long terme et la continuité du projet.

Arsène WengerGetty Images

Echaudée par des échecs cuisants au début du XXIe siècle, la famille Pinault a longtemps serré la vis financièrement. Mais elle a les moyens d'entretenir la dynamique positive des derniers mois si elle s'entoure des bonnes personnes. Wenger a prouvé avec Arsenal qu'il était l'homme idoine pour faire franchir un cap à un club. Sans aller jusqu'à envisager de répliquer le succès sportif XXL connu avec les Gunners (trois titres en Premier League, sept FA Cups et deux finales de Coupes d'Europe), il sait comment gérer la croissance. Avec intelligence et sans excès dans les dépenses.

Wenger - Stéphan, un duo qui a tout pour s'entendre

Ça a probablement plombé sa fin de règne à Arsenal, le marché étant déréglé par les nouveaux riches et la flambée des indemnités de transferts. Mais Wenger ne serait pas en concurrence avec la même typologie de clubs avec Rennes. Sa sagesse doit être un argument important dans la réflexion de la famille Pinault. Parmi les reproches faits à Létang figure l'explosion de la masse salariale, décorrélée de la taille du budget rennais. Les investissements à perte sur des joueurs à l'impact sportif insuffisant aussi (Diafra Sakho et Jordan Siebatcheu, par exemple). Dans ce contexte, Wenger aurait pour but d'engager des risques mieux ciblés et de maîtriser davantage les finances.

Il a en plus tout pour s'entendre avec un entraîneur du profil de Stéphan, dont la filiation avec l'ex-coach de Monaco se dessine par son travail. Pas anodin dans une volonté d'assainissement de l'environnement du club. Stéphan a clairement bénéficié d'un vote de confiance des propriétaires. Il a redressé son équipe après un coup de mou automnal, lié en partie à la Ligue Europa. Rennes est ainsi sur le podium du championnat et toujours en lice pour conserver son titre en Coupe de France. Une réussite à laquelle Létang n'est pas étranger. Mais son opposition frontale avec Stéphan l'empêchera de gérer le lancement du prochain étage de la fusée. Une mission à la hauteur de Wenger.