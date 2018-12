Doucouré, Gueye, Weigl : le PSG a lancé ses pistes pour renforcer son milieu

Voilà bien là un de seuls nuages dans l'horizon éclairci du Paris Saint-Germain. Une fois passée le spectre d'une élimination prématurée en Ligue des champions, c'est désormais en-dehors des terrains que le champion de France doit chasser les quelques nébuleuses restantes. Déjà peu garni, le milieu de terrain parisien se voit amputé de l'intérieur par la mise à l'écart d'Adrien Rabiot. L'international français pourrait même être vendu dès cet hiver, lui qui a assuré vouloir quitter son club formateur à la fin de son contrat cet été. Les dirigeants vont donc devoir rapidement s'atteler à trouver du renfort, alors que Thomas Tuchel pianote déjà comme il le peut pour composer son entrejeu titulaire.

Et cette fois, ils semblent déterminer à ne pas faire traîner en longueur ce dossier. Déjà évoqué l'été dernier après la signature du technicien allemand sur le banc, le nom de Julian Weigl revient avec insistance ces derniers jours. Le joueur du Borussia Dortmund, impressionnant depuis son arrivée au BvB en 2015, a perdu ses galons de titulaire depuis la nomination de Lucien Favre comme entraîneur, lui préférant régulièrement Axel Witsel et Thomas Delaney, arrivé eux aussi l'été dernier. Lundi, Bild assurait que l'international de 23 ans souhaitait quitter le club de la Ruhr dès cet hiver dans l'espoir de retrouver du temps de jeu.

Paris aurait alors des airs de porte de sortie idéale, avec un coach qui lui a permis d'exploser au plus haut niveau et avec une place de numéro 6 toute trouvée dans l'effectif. Car aux côtés de Marco Verratti ne subsiste aujourd'hui que Marquinhos, improvisé sentinelle de rustine cette saison, et Lassana Diarra disparu petit à petit de la rotation. Les qualités défensives et de transmission de Weigl feraient le plus grand bien au PSG, tout en lui offrant une nouvelle option tactique, notamment dans des rencontres plus cadenassées. L'affaire est loin d'être toutefois bouclée, alors que le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc a fermé la porte à un départ de son protégé mardi dans Kicker : "Nous ne voulons pas perdre un joueur dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Nous avons besoin de quatre joueurs, Witsel, Delaney, Weigl et Dahoud, pour les deux postes de numéro six."

Le jeu des chaises musicales ?

Ces derniers jours, les recherches parisiennes se seraient également tournées vers d'autres options en Premier League : Abdoulaye Doucouré et Idrissa Gueye. Le premier, excellent avec Watford depuis quelques mois, serait même ardemment désiré puisque le Daily Mail évoquait en début de semaine une offre ferme de 33,5 millions d'euros pour arracher l'ancien Rennais aux Hornets. Gueye, cadre d'Everton depuis trois saisons, est également suivi, comme l'avait confirmé Sky Sports le week-end dernier. Il se murmure d'ailleurs qu'un éventuel départ du joueur formé à Lille pourrait être compensée par l'arrivée de… Doucouré chez les Toffees. Entre le volume physique de Gueye et les qualités de projection de Doucouré, les deux profils divergent mais pourraient s'avérer complémentaires avec Marco Verratti.

Dans sa quête d'un numéro 6 depuis la retraite de Thiago Motta, Paris bénéficie qui plus est de circonstances plutôt favorables cet hiver. Le règlement autorise désormais à un joueur de disputer une même compétition européenne avec deux clubs différents, leur permettant d'envisager sérieusement le cas de Julian Weigl. Surtout que l'affaire semble jouable financièrement, alors qu'un prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros était à l'étude selon Le Parisien. Malgré les révélations des Football Leaks et l'enquête de l'UEFA autour de ses finances, le PSG voit ses comptes gonflés par la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions et une prime pour ses performances lors des dix dernières saisons, dont il ne disposait pas par le passé, pour un total d'un peu plus de 60 millions d'euros. De quoi se constituer une enveloppe raisonnable pour réussir son coup et densifier (enfin) son milieu de terrain.