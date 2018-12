Le PSG dispose d’une enveloppe de 30 millions d'euros pour le mercato d'hiver

Les rumeurs se succèdent ces dernières semaines quant aux potentielles futures recrues parisiennes, et notamment au milieu de terrain. Aaron Ramsey, Julian Weigl Idrissa Gueye… Qui sera le futur milieu de terrain voué à accompagner Marco Verratti, Julian Draxler ou Marquinhos au sein de l’entrejeu parisien ? Si la question demeure, l’enveloppe pour assouvir cette transaction a été dévoilée par le directeur sportif du PSG, Antero Henrique. Et celle-ci s’élèverait à hauteur de 30 millions d’euros selon Le Parisien.

Soit un chiffre plus élevé que celui dévoilé le 1er novembre dernier, où il était question d’une enveloppe de 24 millions d’euros. Mais ce budget compromet l’arrivée de deux milieux de terrain comme le souhait Thomas Tuchel le 21 décembre dernier : "C'est très facile ! Un autre Verratti et un autre Marquinhos, je serai heureux. Cela fait deux personnes. Il faut garçons tops, avec une personnalité et une qualité top. Ce sont des (profils) difficiles à trouver", avait-il déclaré à la veille de la réception du FC Nantes (1-0). Seule solution ? Être malin et trouver un joueur bientôt en fin de contrat en plus du joueur de calibre voué à renforcer immédiatement le milieu de terrain parisien.

Weigl reste la priorité

Par ailleurs, le quotidien francilien confirme les pistes évoquées ces dernières semaines par la presse, à savoir celles menant à Abdoulaye Doucouré (Watford), Idrissa Gueye (Everton) et Leandro Paredes (Zenit). Mais c’est bien la piste de la jeune pépite du Borussia Dortmund, Julian Weigl, qui serait privilégiée. Titulaire sous Tuchel, le joueur n’entre pas dans les plans de Lucien Favre et un prêt avec option d’achat pourrait arranger les trois parties.