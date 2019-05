Si Kylian Mbappé ne fait pas la Une des quotidiens madrilènes, ce lundi, c'est probablement pour une simple question de timing. En effet, lorsque l'attaquant du PSG a lâché sa bombe sur son avenir, dimanche soir, il était déjà aux alentours de 23h. "C'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités, ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, avec un nouveau projet", a-t-il expliqué lors de la soirée des trophées UNFP. Peu après, il publiait un tweet de remerciements... pris d'assaut par les supporters du Real Madrid.

Sans que personne ne le questionne sur son avenir, le champion du monde, qui est régulièrement annoncé dans le viseur des Merengues, a donc clairement remis en cause son avenir à Paris. Coup de pression ou coup de bluff ? Peu importe pour les médias espagnols, qui voient là un appel du pied au club madrilène. "Mbappé sème le doute sur son avenir", peut-on lire en Une de Marca, qui en profite pour lancer un sondage sur le sujet. À la question "Le Real doit-il se lancer dans la signature de Mbappé ?", les internautes répondent "oui" à... 89% (137 023 votants ce lundi matin).

"Mbappé fait exploser le mercato"

De son côté, l'autre quotidien madrilène AS explique que l'attaquant parisien a ouvert "pour la première fois" la porte à un départ du PSG. Cette déclaration fait tout simplement "exploser" le mercato pour Sport, un média proche du Barça, qui évoque également un possible départ cet été. Des rumeurs qui devraient devenir de plus en plus insistantes dans les prochains jours.

En Italie et en Angleterre, on peut également retrouver les paroles de l'attaquant parisien sur les principaux sites des médias sportifs. Par exemple, La Gazzetta dello Sport détaille les raisons qui provoquent les envies d'ailleurs de l'international français. Le feuilleton Mbappé ne fait donc probablement que commencer. Et il va probablement nous accompagner une bonne partie de l'été.