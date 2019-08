La Juve marque son territoire d'entrée

Ce n'est pas une finale pour le titre, car le match arrive trop tôt dans la saison. Mais l'éventuel vainqueur marquerait les esprits, en plus de faite douter son rival, dès la 2e journée de Serie A. La Juve passe un sacré test d'entrée face à Naples, son dauphin au classement sur trois des quatre dernières saisons. Le champion d'Italie en titre s'est contenté du minimum à Parme lors de la 1ère journée (0-1) et il va falloir attendre encore pour voir si Sarri peut faire fructifier l'héritage d'Allegri, lui qui a débuté la saison avec un onze de départ sans aucune recrue (Rabiot et De Light étaient remplaçants notamment). C'est peut-être le timing idéal pour affronter une Vieille Dame en rodage pour le Napoli. Les joueurs d'Ancelotti se sont fait peur mais ont dominé, avec la manière, la Fiorentina chez elle (3-4). Avec Mertens, Calejon et Insigne rejoints désormais par le feu follet mexicain Lozano, Naples a les moyens de faire vaciller la défense de fer de la Juve, qui l'a battu deux fois en championnat la saison dernière (3-1, 1-2). Il y aura bien sûr du répondant en face (Cristiano Ronaldo, Higuain, mais pas Dybala, en instance de départ) et on peut s'attendre à un match avec des buts des deux côtés. Mais à la fin, la Juve fera la différence à nos yeux, comme souvent.

Notre pari : la Juve gagne et les deux équipes marquent @3,35

Le sursaut d’orgueil des Gunners

Arsenal et Tottenham ont déjà affiché leurs limites et prouvé qu'il leur serait difficile de lutter avec Liverpool et Manchester City dans la course au titre. Les Gunners ont imposé à Anfield la semaine passée (3-1), alors que les Spurs ont déçu en s'inclinant devant Newcastle à domicile (0-1). C'est un peu un derby du rachat, déjà, pour les deux équipes. Arsenal s'en sort généralement bien contre son rival devant ses supporters : il faut remonter à 2010 pour trouver la trace d'un succès de Tottenham sur la pelouse des Gunners en championnat. La composition d'équipe d'Unay Emery sera très attendue : osera-t-il enfin aligné son trio Pépé – Aubameyang – Lacazette ? L'ancien Lillois 'est montré en jambes pour sa première titularisation la semaine passée, alors que l'international français a débuté sur le banc. Cette ligne d'attaque pourrait faire des misères à la défense de Tottenham, loin d'être tous risques depuis le début de la saison : les joueurs de Mauricio Pochettino ont bien dominé Aston Villa pour leur entrée en lice, mais ils s'en sont très bien tirés contre Manchester City ensuite (2-2). Avec un Eriksen peut-être perturbé par son avenir et pas vraiment au top, un Kane resté muet lors des deux dernières journées, Lucas ou Son pas encore en grande forme, l'attaque de Tottenham balbutie aussi. Une aubaine pour Arsenal, intéressant lors de ses deux premières sorties. Pour nous, les Gunners vont remporter ce premier derby de la saison.

Notre pari : Arsenal bat Tottenham @2,35

L'OM passe la deuxième

L'OM et l'ASSE jouent gros en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Marseille a débloqué son compteur de victoires à Nice dans la semaine (1-2) et va tenter de confirmer en enchaînant un nouveau succès lors de la réception de Verts bien pâles. Après succès lors de la 1ère journée à Dijon, les Stéphanois ont déçu devant Brest (1-1) et ont pris l'eau à Lille (3-0), alors que le mercato (Bouanga, Boudebouz, Cabaye...) laisse plutôt penser que le top 5, voire le podium est l'objectif du club pour la saison à venir. Des ambitions à confirmer sur le terrain désormais : plus facile à dire qu'à faire, alors que l'ASSE n'a plus gagné depuis 1979 au Vélodrome en championnat. Une incroyable série que l'OM se verrait bien prolonger en affichant la même combativité qu'à Nice il y a quelques jours. Pour cela, il faudra espérer que la défense tienne bon, mais surtout que l'animation offensive soit plus intéressante que lors des deux premières sorties. Buteur sur la Côte d'Azur mercredi, l'Argentin Benedetto tentera de débloquer son compteur devant le public marseillais, alors que Thauvin, absent sur blessure depuis le début de la saison, devrait être apte pour ce choc. Complètement dépassés à Lille, les Verts ont également quelques problèmes devant, alors que Khazri a du mal à s'affirmer comme un vrai numéro 9. A voir si Ghislain Printant trouvera les solutions pour ce match. Mais nous voyons l'OM plutôt parvenir à enchaîner contre des Stéphanois en plein doute ici.

Notre pari : l'OM bat Saint-Etienne @2,00

