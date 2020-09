La grosse cote - Lorient enfonce Lyon

Lyon connaît un début de saison délicat. L’OL a commencé par un succès à Dijon (1-4), avant d’enchaîner sur trois matchs sans victoire après son nul de la semaine passée devant Nîmes (0-0). Surtout, les joueurs de Rudi Garcia déçoivent dans le jeu, quelques semaines après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Entre des cadres en méforme et peut-être avec la tête ailleurs (Aouar, Dembélé), un leader à l’avenir encore très flou mais qui a déjà marqué quatre fois, dont trois sur penalty (Depay), et des joueurs qui n’affichent pas le même niveau que lors du Final 8 européen (Guimaraes, Cornet), le tableau est plutôt sombre. Ce déplacement à Lorient a donc tout du piège pour les Lyonnais. Ils auront face à eux une équipe en difficulté aussi et donc revancharde, avec un seul succès, enregistré également lors de la 1ère journée devant Strasbourg (3-1). Les Merlus ont perdu leurs trois rencontres suivantes, avec une défense aux abois contre Saint-Etienne et Brest (défaites 3-2 à chaque fois). Mais pas question pour autant de renier le jeu offensif prôné pour Christophe Pélissier, le coach des Merlus. Vu les difficultés affichées par la défense lyonnaise ces dernières semaines et celles de l’OL à l’extérieur en championnat (une seule victoire sur les six derniers matchs), un succès de Lorient à domicile ne nous surprendrait pas.

Notre pari - Lorient bat Lyon @5,00

Le pari sûr - Le PSG sans pitié

La saison du PSG est-elle enfin lancée ? Du côté de Reims, on doit croiser les doigts pour que la réponse à cette question soit négative. Mais le club de la capitale monte en puissance. Après deux défaites d’entrée contre Lens (1-0) et l’OM (1-0), il a signé un premier succès poussif devant Metz (1-0) et a livré une belle prestation la semaine passée à Nice (0-3). Sur la Côte d’Azur, les Parisiens ont fait la différence juste avant la pause, en inscrivant deux buts dans le dernier quart de la première mi-temps. On peut imaginer que le champion de France en titre tenter de plier la partie rapidement à Reims, qui a de plus joué (et perdu) dans la semaine en Hongrie en Ligue Europa… En plus de Mbappé, très en jambes la semaine passée, Thomas Tuchel pourra compter sur Neymar, de retour de suspension en attendant que le dossier de l’altercation avec Alvaro soit étudié le 30 septembre, et Di Maria, dont la suspension ne débute que la semaine prochaine. Paredes et Diallo sont aussi de retour et offrent plus de solutions à leur entraîneur, notamment dans le secteur défensif. Autant d’éléments qui rendent compliqué un nouvel exploit de Reims, vainqueur du PSG lors de leurs deux dernières confrontations en championnat. Une mauvaise série à laquelle les Parisiens devraient mettre fin dimanche soir à notre avis.

Le coup à tenter - Messi débute l'opération rédemption

Alors que ses deux premiers matchs de championnat ont été reportés, le Barça va lancer officiellement sa saison dimanche avec la réception de Villarreal. L’une des grandes inconnues sera l’accueil que va réserver le public du Camp Nou à Lionel Messi après son vrai-faux départ de cet été. En guerre ouverte avec les dirigeants, l’attaquant, à qui il ne reste qu’un an de contrat, a décidé de rester. Difficile de l’imaginer traîner les pieds sur le terrain en grand compétiteur qu’il est. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Villarreal, qui a démarré timidement cette saison avec un nul contre le promu Huesca (1-1) et un court succès devant Eibar (2-1), à chaque fois à domicile. Le Sous-Marin Jaune a perdu ses neuf derniers matchs de championnat disputés au Camp Nou. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux équipes, Messi n’a certes marqué “que” deux fois. Mais après une intersaison si agitée (arrivée de Koeman, départ de son grand ami Luis Suarez), retrouver le terrain ne peut être que bénéfique au Pichichi du dernier exercice en Liga. Et le voir débuter par un but et mener le Barça vers la victoire d’entrée nous semble être ici un classique indémodable que ne viendra pas perturber le contexte actuel.

Notre pari - Le Barça bat Villarreal et Messi marque @2,00

