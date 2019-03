Des Verts trop affaiblis ?

Le temps presse pour Caen. Les joueurs de Fabien Mercdal sont toujours englués à une peu enviable 19e place, à un petit point de Dijon, le 18e et barragiste. L'arrivée de Rolland Courbis dans le staff n'a pas eu l'effet escompté pour l'instant, mais s'il y a eu du mieux sur les premiers matchs. Sauf que Caen n'a plus gagné depuis le 18 décembre en Ligue 1, soit dix matchs. A leur décharge, les Caennais ont notamment affronté le PSG, face à qui ils ont ouvert le score avant de craquer (1-2) et Rennes (3-1) ces dernières semaines. Ils ont aussi concédé un nul dans les derniers instants à Toulouse (1-1). L'arrivée de Saint-Etienne tombe peut-être à pic pour le SMC. Car les Verts sont dans le dur en ce moment, avec trois défaites sur leurs quatre derniers matchs, il est vrai face au PSG (0-1), contre l'OM (2-0) et Lille le week-end dernier en toute fin de match (0-1). Des matchs qui n'ont toutefois pas vraiment convaincu sur le potentiel de l'ASSE. Pire : les nerfs ont lâché lors du dernier match et c'est sans Wahbi Khazri, leur meilleur buteur, Matthieu Debuchy, l'un des seuls joueurs capables de tenir le couloir droit d'une défense amoindrie par les blessures, et leur entraîneur Jean-Louis Gasset, tous suspendus, qu'ils vont affronter Caen. Des absences à ajouter à celles du capitaine Loïc Perrin ou de Loïs Diony, blessés, qui pourraient peser, alors que le SMC peut compter sur un effectif au complet et aura à cœur de briller devant son public.

Jean-Louis GassetGetty Images

Le derby pour l'AC Milan ?

Il y a longtemps que le derby de Milan n'avait pas eu autant d'importance pour les deux équipes, à la lutte pour une place en Ligue des champions. Une compétition que l'AC Milan rêve de retrouver, cinq ans après sa dernière participation. Les joueurs de Gennaro Gattuso, après un début de saison raté, se sont données les moyens de croire en ce rêve. Ils restent sur dix matchs sans défaite toutes compétitions confondues et pointent à la 3e place de Serie A, à six points de Naples, le deuxième, et avec un tout petit point de plus que... l'Inter Milan, 4e. C'est dire l'ambiance qui attend les deux rivaux à San Siro, pour peut-être l'un des derniers derbies que vivra ce stade mythique avant sa démolition, attendue pour 2023. L'Inter, de son côté, souffle le chaud et le froid ces dernières semaines, à l'image de cette défaite à Cagliari qui lui a coûté sa place sur le podium (1-2), mais vient surtout de prendre la porte en Ligue Europa dès les 8e de finale, face à Francfort. A l'aller, le match avait tourné en faveur de l'Inter (1-0). Mais les Rossoneri ont bien changé depuis...

Krzysztof Piatek e Frank Kessie - Chievo-Milan Serie A 2018-19Getty Images

Le PSG sans pitié avec l'OM ?

C'est le choc de cette 29e journée. La pression qui entoure ce match s'est accrue avec les résultats récents des deux équipes. La grand question sera : est-ce que le PSG s'est remis du scénario son élimination improbable de la Ligue des champions par Manchester United ? Le club de la capitale a quelque peu rassuré en dominant Dijon dans la semaine en match en retard (3-0). Sans Neymar, toujours blessé, et avec un Edinson Cavani trop juste pour débuter, les joueurs de Thomas Tuchel n'ont de toute façon pas le choix : il va falloir battre l'OM pour se faire pardonner, du moins en partie, aux yeux des supporters. A la recherche d'un succès face à son grand rival depuis novembre 2011, Marseille débarque au Parc des Princes gonflé à bloc à la faveur de ses derniers résultats. Les joueurs de Rudi Garcia sont invaincus depuis six matches et arrivent avec quelques certitudes sur le plan tactique : le passage au 4-4-2 avec Mario Balotelli en pointe a fait ses preuves ces dernières dernières semaines, mais face à des adversaire d'un tout autre calibre que le PSG. A voir si l'OM, battu à l'aller au Vélodrome (0-2) et qui a pris 3 à 0 lors de ses deux derniers déplacements au Parc des Princes, tiendra le choc contre un PSG piqué au vif et désireux de rebondir...

Mario Balotelli, félicité par Florian Thuavin, a marqué l'unique but du match entre l'OM et Nice, le 10 mars 2019 au stade Vélodrome.Getty Images

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.