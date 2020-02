Un choc sans vainqueur en Italie

Cela fait bien longtemps que la Serie A n’avait pas été aussi serrée. Avant cette 24e journée, l’Inter Milan est leader, mais possède le même nombre de points que la Juventus Turin (54), tandis que la Lazio Rome est en embuscade avec… un petit point de retard sur ses deux rivaux. C’est dire l’importance de ce choc entre l’Inter et la Lazio. Les deux équipes, qui possèdent la meilleure défense d’Italie à égalité (20 buts encaissés seulement) sont en pleine forme : la Lazio, invaincue à domicile cette saison (neuf victoires, trois nuls), n’a plus perdu en championnat depuis le 25 septembre dernier et sa défaite sur la pelouse... de l’Inter lors de la 5e journée (1-0). Les Nerazzurri n’ont quant à eux perdu qu’une fois cette saison en Serie A et n’ont toujours pas connu la défaite à l’extérieur (neuf victoires, deux nuls). Les joueurs d’Antonio Conte ont fait forte impression en remontant un handicap de deux buts dans le derby face à l’AC Milan la semaine passée (victoire finale 4-2), mais ils restent sur une défaite en Coupe d’Italie devant Naples (0-1), lors d'un match que plusieurs titulaires habituels (Lukaku, Martinez, Brozovic) ont disputé il y a quelques jours. La Lazio, bien qu’emmenée par un Ciro Immobile record (25 buts marqués en 23 journées), ne nous semble toutefois pas en mesure de faire chuter l’Inter : difficile de dégager un vainqueur ici et nous voyons plutôt un nul entre les cadors, ce qui ferait les affaires… de la Juventus Turin.

Notre pari : match nul entre la Lazio Rome et l’Inter Milan @3,45

L’OM à l’arrêt à Lille

C’est un déplacement périlleux qui attend l’OM en clôture de cette 25e journée de Ligue 1. Quelques jours après leur élimination à Lyon en Coupe de France (1-0), les joueurs d’André Villas-Boas vont défier Lille, l’une des meilleures équipes à domicile du championnat : seul le PSG est venu battre les Dogues, qui présentent un bilan de 29 points pris sur 36 possibles devant leur public cette saison. Les Nordistes, battus au Vélodrome à l’aller (2-1), sont toujours à distance respectable de l’OM avant ce choc (neuf points de retard). Mais ils viennent d’enchaîner trois victoires en L1, le tout en haussant leur niveau de jeu. Ils pourront également compter sur Victor Osimhen, leur meilleur buteur (11 buts dont 9 à domicile), sorti sur civière la semaine passée à Angers mais finalement apte. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’OM, solidement accroché à sa 2e place mais qui n’emballe pas vraiment les foules ces dernières semaines. Marseille est costaud depuis le début de saison à l’extérieur (22 points pris en douze matchs), mais ne pourra pas toujours seulement compter sur les exploits de Steve Mandanda ou Dimitri Payet pour se sauver, comme cela a été le cas sur ses derniers matchs. Si les deux équipes affichent le même niveau de jeu que ces dernières semaines, la victoire ne devrait pas échapper au LOSC ici selon nous.

Notre pari : Lille bat l’OM @2,20

