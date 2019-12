Rennes enfonce Angers

Rennes et Angers suivent des trajectoires inversées en cette première partie de saison. Après des débuts poussifs, les Rouge et Noir ont relevé la tête ces dernières semaines : vainqueurs de Metz mercredi (0-1), ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs en championnat. De quoi faire oublier leurs tristes prestations sur la scène européenne : déjà éliminés en Ligue Europa, ils n’ont pas vraiment à penser au match contre la Lazio de jeudi prochain ici. Après avoir squatté le podium plusieurs semaines, Angers marque de son côté quelque peu le pas : le SCO n’a gagné que deux fois depuis septembre, à chaque fois à domicile et sur le plus petit des écarts (1-0).

En huit matchs à l’extérieur cette saison, toutes compétitions confondues, l’équipe de Stéphane Moulin n’a gagné qu’une fois (à Toulouse, 0-2) et elle ne s’est jamais imposée à Rennes depuis la remontée en L1 (trois nul, cinq défaites). Rennes, vainqueur de ses trois derniers matchs à domicile, peut compter sur plusieurs joueurs en forme (Hunou, Del Castillo, Mendy) et une équipe quasiment au complet avant ce “derby” de l’Ouest. Autant d’éléments qui font clairement pencher la balance en faveur de Rennes pour cette rencontre à nos yeux.

Notre pari : Rennes bat Angers @2,10

Julien Stéphan lors de Rennes-Lille / Ligue 1 2018-2019Getty Images

Le derby pour City

Onze points séparent les deux équipes de Manchester avant ce derby. L’époque où elles luttaient pour le titre paraît loin… Mais les Red Devils arrivent généralement à hausser leur niveau de jeu face à leurs voisins : il faut remonter à 2014 pour trouver une défaite par plus de deux buts d’écart de MU, qui s’est imposé deux fois ses quatre dernières saisons à l’Etihad Stadium. City réalise toutefois un parcours quasiment sans faute cette saison à domicile (11 matchs, 9 victoires, 1 nul, 1 défaite toutes compétitions confondues) et n’a surtout pas le droit de perdre des points en route : les joueurs de Pep Guardiola sont largués par Liverpool dans la course au titre (11 points de retard) et ne sont que troisièmes de Premier League, devancés de trois points par Leicester.

Les deux équipes ont bien préparé ce derby en s’imposant dans la semaine : City à Burnley (1-4) et MU, toujours aussi poussif dans le jeu, devant le Tottenham de José Mourinho (2-1). Mais les Citizens partent logiquement favoris pour cette rencontre , même s'ils devront s’appuyer sur d’autres joueurs offensifs en l’absence d’Agüero, leur meilleur buteur, blessé. Les regards vont se tourner notamment vers Sterling, 8 buts cette saison. L’international anglais n’a jamais marqué dans un derby de Manchester en Premier League depuis son arrivée à City il y a quatre ans : ce serait le moment idéal pour mettre un terme à cette statistique...

Notre pari : Raheem Sterling marque et Manchester City gagne @2,10

Gabriel JesusGetty Images

L’OM puissance six

Cinq victoires sur ses cinq derniers matchs : il faut remonter à la période entre août et septembre 2014 pour trouver la trace d’une aussi belle série de l’OM. A l’époque, les Phocéens avaient remporté huit matchs de suite. Il y a donc encore un peu de boulot pour égaler cette série pour les joueurs d’André Villas-Boas, qui vont passer un sérieux test contre Bordeaux, une autre équipe en forme qui vient d’infliger une correction à Nîmes (6-0). Lille ou Lyon, battus au Vélodrome ces dernières semaines (2-1 à chaque fois), peuvent le confirmer : cet OM là est difficile à bouger et sait gagner même sans bien jouer. Mandanda et Payet sont en grande forme, Sanson et Rongier rayonnent dans l’entrejeu, Amavi revient petit à petit à son meilleur niveau et personne ne manque à l'appel sauf Thauvin, toujours blessé.

Tous les voyants sont donc au vert côté marseillais, si on met de côté le manque de réussite de Benedetto (2 buts sur ses 10 derniers matchs). Attention toutefois à des Bordelais qui semblent avoir encaissé la méthode Sousa, à l’image d’un De Préville retrouvé (5 buts cette saison). Les Girondins, 3e à cinq points de l’OM avant cette 17e journée, n’ont toutefois pas brillé face aux gros cette saison (défaites contre le PSG, Lille ou Saint-Etienne) et n’ont gagné que chez des mal classés à l’extérieur (Dijon, Amiens, Toulouse). Difficile ici d’imaginer l’OM perdre pour la première fois au Vélodrome depuis 2008 face à Bordeaux : nous voyons plutôt les Marseillais poursuivre leur belle série.

Notre pari : Marseille bat Bordeaux @1,62

