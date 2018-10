Guy Roux fête ses 80 ans : Unique en son genre

A bien des égards, il est difficile, voire impossible de trouver aujourd'hui un entraîneur semblable à celui qui aurait pu être l'homme d'un seul club, l'AJ Auxerre, sans une escapade de deux mois ratée dans le nord, au RC Lens.

Si on vous demandait ce que vous retenez aujourd'hui de Guy Roux, bon nombre d'entre vous répondraient la fidélité à l'AJ Auxerre, d'autres pointeraient son côté paternaliste, certains enfin évoqueraient ce personnage à part dans le paysage du football français. Pourquoi est-il si difficile de trouver une filiation chez un entraîneur actuel et pourquoi peu, pour ne pas dire aucun, se réclament de l'héritage de celui qui a placé Auxerre, petit ville d'à peine plus de 30 000 habitants, sur la carte du football français et européen ?

De patron à jardinier

Le petit-fils de militaire n'était pas que le simple entraîneur de l'AJ Auxerre, championne de France (1996) et victorieuse de quatre Coupe de France (1994, 1996, 2003 et 2005) sous ses ordres. Premièrement, il en était le réel patron, bien plus que Jean-Claude Hamel son président de toujours. Deuxièmement il en était aussi le directeur sportif, le communicant, le jardinier et tant d'autres choses encore. Particularité encore méconnue, il en était aussi le statisticien, lui qui a été l'un des premiers en France à utiliser les chiffres au quotidien.

Réputé proche de ses sous et de ceux du club, on l'a ainsi vu faire le tour du terrain un soir de match de Ligue des Champions pour aller récupérer un ballon que les spectateurs de l'Abbé Deschamps ne voulaient pas rendre, Guy Roux avait aussi sans doute compris avant tout le monde l'importance de la communication. Un peu à la manière d'un Jean-Michel Aulas, le côté pyromane en moins, le natif de Colmar savait, et voulait, être la star d'un club qui a pourtant vu passer des joueurs comme Éric Cantona, Enzo Scifo ou encore Djibril Cissé.

Auxerre, c'est Guy Roux

En parlant de Guy Roux, comment ne pas rappeler aussi son côté paternaliste à l'extrême, lui qui a fait de la formation la pierre angulaire de son projet auxerrois. "Il avait ses réseaux, des gens de confiance dans les endroits où l’on était susceptible de se rendre", rapportait Philippe Violeau, joueur de l'AJA entre 1993 et 1997 puis de 2003 à 2006, à 20 Minutes en 2015. Basile Boli récupéré au petit matin à la sortie d'une boîte de nuit, Djibril Cissé vu à un péage sur l'autoroute vers Paris… Autant d'anecdotes qui font de Guy Roux un personnage à part, toutes époques confondues.

A part, Guy Roux l'aura finalement été tout au long de sa carrière. Son mythique 4-3-3 avec deux vrais ailiers qui avaient pour ordre de "manger la ligne" était une rareté dans les années 90. Et pourtant, il a obtenu des résultats exceptionnels pour un club de la taille de l'AJA. Des résultats qui auraient pu lui permettre de décrocher le poste suprême : celui de sélectionneur de l'équipe de France. Selon Guy Roux lui-même, il en a été proche par deux fois. En 1994 - il a refusé - mais surtout en 1998 après le titre en Coupe du monde. "J'étais sous contrat mais Hamel m'a demandé de rester. Je voulais rejoindre les Bleus alors j'ai fait la gueule un moment", raconte-t-il pour L'Yonne Républicaine.

Personne ne représente plus l'histoire d'un club que Guy Roux. A Manchester United, Sir Alex Ferguson a longtemps représenté à lui tout seul, ou presque, l'institution. Oui mais, les Red Devils ont gagné des trophées, et même une Ligue des Champions, avant l'ère Ferguson. A Auxerre, on ne connaissait non seulement pas l'élite, loin de là, avant Guy Roux mais on n'a plus rien gagné depuis son départ en définitif en 2005.

Toujours présent au club, au grand malheur de ses détracteurs, Guy Roux a vu son mandat au conseil d'administration de l'AJ Auxerre prendre fin juste avant de fêter ses 80 ans. Désormais affecté à celui de l'association AJA (la section amateur), le mythique entraîneur fait un pas de plus en arrière. Le signe que l'heure du retrait pur et simple d'un club qu'il a façonné à son image approche à grands pas ?