Aulas ne quittera pas l'OL avant "d'avoir remporté la Ligue des champions"

Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à évoquer son avenir personnel. Mais à l'aube de ses 70 printemps (il les fêtera le 22 mars, NLDR), le président de l'OL est bien conscient qu'il faudra passer la main dans les prochaines années. Quand exactement ? "JMA" a accepté d'en dire plus au Figaro. "Il faut savoir s'arrêter, La suite est préparée. Entre 75 et 80 ans, c'est un métier qui est à plein temps, demande du self-control et une volonté de fer. Vous êtes sur tous les fronts, c'est usant', explique-t-il tout d'abord.

"C'est dans l'intérêt de l'institution de ne pas avoir que des gens âgés et expérimentés à sa tête, poursuit-il. Je vais avoir 70 ans le 22 mars, avec plus de 2000 matches à mon actif, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de 10 ans mais de 5 ans (pour son départ). Je le prépare, on a déjà en interne des équipes pertinentes. 75 ans, c'est un bel âge pour une sortie", poursuit-il. D'ici cinq ans, Jean-Michel Aulas n'exclut donc pas de quitter la présidence de l'OL. Mais certainement pas avant d'avoir soigné sa sortie.

Aulas rêve de C1

"Je l'ai dit, ça fait sourire, mais dans cinq ans j'espère qu'on aura gagné une Coupe d'Europe. Je ne veux pas lâcher avant d'avoir remporté la Ligue des champions. On en a gagné quelques-unes chez les filles (5 C1) et le Graal serait de remporter les deux en même temps chez les garçons et les filles", espère Jean-Michel Aulas. Son rêve ultime, c'est donc une Coupe d'Europe avec l'OL.

Pour qu'il se réalise dès cette saison, il va falloir passer l'obstacle Barça. Mardi soir (21h), les Gones affrontent en effet la bande à Lionel Messi pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des champions.