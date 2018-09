Julian Draxler et le mercato d'été : "Je n'avais aucune raison de partir, j'aime le PSG et Paris"

Julian Draxler a décidément voyagé cet été. De l'Italie à l'Espagne en passant par l'Allemagne... Le joueur du PSG s'est retrouvé un peu partout grâce au mercato. Finalement, à l'arrivée, le revoilà en France et à Paris, où l'international allemand, conscient de la "concurrence très forte", compte toutefois avoir son temps de jeu. "Cet été, je n’avais aucune raison de partir", assure-t-il dans un entretien à la chaîne allemande Sport1.

"Les choses n’ont pas changé. La saison dernière, j’ai joué 47 ou 48 matches et je suis convaincu que ce sera pareil cette saison", explique Draxler, qui confie "aimer le club et la ville" et s'y "sentir bien". "C’est pour ça que je n’avais aucune raison d’aller voir ailleurs", assure le numéro 23 parisien. Pourtant, il a bel et bien été envoyé ici et là cet été. Outre l'AC Milan et le FC Séville, son nom a été évoqué au Bayern Munich.

"C'est le club qui a le plus de succès en Allemagne. Mais ce ne sont que des rumeurs, répond Draxler à Sport1. Je n’ai jamais été en contact avec les dirigeants bavarois. Je ne peux pas être catégorique (sur son avenir à Paris) mais la question ne se pose pas." Pour l'heure, l'Allemand n'a pas encore été titularisé cette saison par Thomas Tuchel.