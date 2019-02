Kylian Mbappé, à la conquête du Soulier d'Or

À l'instar de nombreux records et trophées, le Soulier d'Or est récemment devenu la propriété quasi-exclusive de deux hommes, dont il est aisé de deviner l'identité. Depuis 2008, Cristiano Ronaldo l'a remporté quatre fois (2008, 2011, 2014, 2015), Lionel Messi cinq (2010, 2012, 2013, 2017, 2017). Tout juste Diego Forlán, en 2009, et Luis Suarez, en 2014 (à égalité avec CR7) et 2016, ont-ils réussi à briser l'hégémonie de l'Argentin et du Portugais. Cette saison, un Français est pourtant bien placé pour les imiter : Kylian Mbappé.

S'il est encore tôt pour connaître l'issue de la bataille, l'attaquant du PSG est dans la course avant le sprint final de l'exercice. Dans ce classement, pondéré par un "coefficient de difficulté" depuis 1997, la Liga, la Serie A, la Premier League, la Bundesliga et la Ligue 1 sont avantagées. En tant que cinq premiers championnats au classement UEFA, ils bénéficient d'un facteur de multiplication de 2. Contre 1,5 pour les championnats classés entre la 6e et la 22e place, et 1 pour les autres.

Aussi Messi mène-t-il la danse avec 25 buts (inscrits en 23 matches) et 50 points. Le champion du monde français est lui deuxième, avec 22 réalisations en 20 rencontres, soit 44 points. Derrière suit Ronaldo, buteur à 19 reprises en 25 matches de championnat d'Italie ; le Portugais complète le podium avec 38 points. Sergio Agüero et Krzysztof Piatek se partagent la quatrième place et cumulent 18 buts (36 points), devant un trio composé de Mohamed Salah, Edinson Cavani et Fabio Quagliarella (17 buts, soit 34 points).

Des sommets exceptionnels à atteindre

Mbappé peut-il seulement espérer briser l'hégémonie ? Il faudra en tout cas continuer sur un rythme infernal. Depuis 2008, le Soulier d'Or a toujours marqué au minimum 31 buts (Ronaldo, en 2008 et 2014). La compétition a par ailleurs atteint des sommets exceptionnels : les 40 buts de CR7 et Suarez en 2011 et 2016, les 48 buts du Portugais en 2015, et surtout les 50 buts de Messi en 2012. Si l'Argentin ne risque pas de battre son record cette saison, il est néanmoins parti sur des bases très élevées et semble en pleine forme avant le sprint final (7 buts lors de ses cinq derniers matches). Et il lui reste, au maximum, treize matches pour s'illustrer.

Le Parisien doit encore en disputer, sauf imprévu, le même nombre avant la clôture du championnat. Fait (déjà) remarquable : Mbappé est toujours dans la course malgré son absence lors de cinq rencontres depuis le début de l'exercice, notamment après son carton rouge reçu contre Nîmes au mois de septembre (2-4). Mieux : en termes de ratio, il est juste devant Messi (1,08 but par match pour le Barcelonais, contre 1,1 pour le Parisien), et bien devant Ronaldo (0,76 but par match). Reste à confirmer avec une fin de saison canon. Pour devenir le second Français à remporter le Soulier d'Or après Thierry Henry. L'ancienne gloire d'Arsenal, lui, l'avait fait deux fois d'affilée, en 2004 et 2005.