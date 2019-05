La barre était trop haute. Conscient que Lionel Messi avait tué quelque peu le suspense le week-end passé en Liga, Kylian Mbappé n’avait probablement pas imaginé retourner la situation. Il n’empêche, quand on est un buteur de sa trempe, on peut rêver. Mais le match du PSG à Reims, conclu par une défaite du champion de France (3-1), ne s'est pas déroulé comme il l’aurait aimé. Et le Soulier d'Or lui a échappé.

Bien sûr, Mbappé a marqué. Encore. Sur un service parfait d’Edinson Cavani de la tête, le Français s’est jeté pour permettre aux siens de sauver l’honneur (2-1, 59e). Son 33e but de la saison en championnat, la douzième meilleure marque de l’histoire de la première division. Mais ce fut à peu près tout malgré quelques situations parisiennes en fin de match.

Dès lors, le champion du monde échoue à trois unités de Léo Messi qui remporte ainsi son sixième trophée doré avec 72 points. Pour rappel, le Soulier d'Or récompense le meilleur buteur en championnat sur une saison, avec des coefficients établis selon le niveau des ligues. Et, à ce petit jeu-là, Messi reste au-dessus du peloton. Malgré un Mbappé bouillant.

Classement du Soulier d'or 2018-2019

1 . Lionel Messi (Barça) : 36 buts (72 points)

Sadio Mané (Liverpool) : 22 buts (44 points

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) : 22 buts (44 points)

Duvan Zapata (Atalanta) : 22 buts (44 points)

Krzysztof Piatek (AC Milan) : 22 buts (44 points)

Nicolas Pépé (Lille) : 22 buts (44 points)

12 . Luis Suarez (Barça) : 21 buts (42 points)

Cristiano Ronaldo (Juventus) : 21 buts (42 points)

Sergio Agüero (Man City) : 21 buts (42 points)

Luuk de Jong (PSV) : 28 buts (42 points)

Les derniers lauréats du Soulier d'Or