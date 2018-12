L'OM gagne son bras de fer avec Arema sur la gestion du Vélodrome

Enfin une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Si pour les supporteurs ce ne sera sans doute pas l'annonce du siècle, pour Franck McCourt, le propriétaire et Jacques-Henri Eyraud, le Président, c'est une victoire. Suite à un accord avec la société AREMA et la mairie de Marseille, l'OM devient "gestionnaire unique" du Stade Vélodrome.

"L’Orange Vélodrome devient ainsi la véritable maison de l’OM, là où notre équipe communie avec son public et forge sa légende. Nous allons donc renforcer cette identité, explique l'OM dans son communiqué. Le club a développé un véritable plan stratégique ayant pour but de poursuivre la modernisation du stade et de l’aménager pour mieux recevoir l’ensemble des publics. Celui-ci sera présenté dans les prochaines semaines." Avec cet accord, les dirigeants olympiens atteignent un objectif fixé de longue date. Un objectif si primordial que le club avait un temps fait planer la menace de construire son propre stade s'il n'obtenait pas la gestion du Vélodrome.

"Avec la prise de contrôle du stade Orange Vélodrome, nous franchissons une étape historique pour l’Olympique de Marseille. La quasi-totalité du top 15 européen est soit propriétaire de son stade, soit gestionnaire exclusif. C’est aujourd’hui notre cas, a rappelé Jacques-Henri Eyraud. Avec ce statut, l'OM aura la main sur toutes les composantes du stade, de la pelouse à l'éclairage en passant par les sièges dans les tribunes.