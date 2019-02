Ligue 1 : Lille dauphin menacé, Saint-Etienne pour une revanche

Depuis le 25 novembre, le LOSC (2e, 50 pts) de Nicolas Pépé n'a perdu qu'un seul match de Championnat, de quoi rêver de Ligue des champions. Contre Strasbourg (20h45), où il s'était incliné la saison passée dans des conditions rocambolesques (3-0), il lui faudra capitaliser sur cette lancée, pour garder Lyon (3e, 46 pts) à distance. "Il y a une réelle envie de continuer dans la série. J'insiste sur ce que l'on doit faire pour être performant et ne pas regarder ce qu'il va se passer chez nos concurrents. Se focaliser sur notre jeu. On doit jouer tous les matches pour les gagner", a prévenu l'entraîneur nordiste Christophe Galtier.

Cinquième à dix points de Lille, Saint-Etienne (40 pts) espère lui aussi accrocher une place européenne, mais ne dispose pas de marge. La victoire est donc obligatoire à Dijon (19h). Mais si le DFCO (18e, 20 pts) lutte pour son maintien, il a déjà joué aux Verts un vilain tour: une victoire dans le Chaudron 6 à 3 en Coupe de France en janvier qui les avait enfoncés quelques jours après le derby perdu contre Lyon.

" Il n'y a pas de sentiment de revanche mais on a une fierté "

"Cette défaite nous a fait mal. Il n'y a pas de sentiment de revanche mais on a une fierté. On va à Dijon pour prendre 3 points très importants dans la course à l'Europe. On s'attend malgré tout à un match compliqué", a déclaré le défenseur forézien Timothée Kolodziejczak. Samedi, le PSG, leader incontesté (65 pts), reçoit Nîmes (17h). Lyon (3e, 46 pts) se déplace lui à Monaco dimanche soir (21h) pour défendre sa fragile place sur le podium.

Programme de la 26e journée de Ligue 1 :

Vendredi

(19h) Dijon - Saint-Etienne

(20h45) Strasbourg - Lille

Samedi

(17h) Paris SG - Nîmes

(20h) Amiens - Nice

Guingamp - Angers

Dimanche

(15h) Montpellier - Reims

Nantes - Bordeaux

Toulouse - Caen

(17h) Rennes - Marseille

(21h) Monaco - Lyon