La Beaujoire à guichets fermés dimanche pour l'hommage à Sala

La rencontre face à Saint-Etienne, la semaine passée, avait déjà marqué un moment très fort. Celle face à Nîmes, dimanche, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, promet à nouveau de secouer tout le monde.

Alors que le corps de l'attaquant argentin a été retrouvé et identifié en milieu de semaine, la Beaujoire s'apprête à nouveau à faire corps autour de la mémoire de son ancien joueur.

Afin de permettre au plus grand nombre de vivre ce moment particulier, les dirigeants nantais avaient annoncé vendredi que toutes les places seraient au tarif unique de 9 euros.

"Face à Nîmes, et afin qu'un maximum de supporters puisse, avec les joueurs, rendre un dernier hommage appuyé et mérité à Emiliano Sala, chaque place dans le stade est désormais en vente à 9 euros, comme son numéro. Quelle que soit la catégorie ou la tribune souhaitée, cette offre sera appliquée jusqu'au coup d'envoi du match", avait indiqué le site officiel du club.

Au moment du coup d'envoi, dimanche, à 15 heures, il n'y aura plus une place de libre dans l'enceinte des bords de l'Erdre. Tous les billets ont trouvé preneur et la rencontre se déroulera donc à guichets fermés. "Aucun guichet du stade ne sera ouvert dimanche, a expliqué samedi le club, précisant que "les seules places qui pourraient encore être disponibles le seront via la bourse d'échange officielle du club."