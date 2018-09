Lamouchi : "Hatem Ben Arfa ? Le seul point positif, c'est qu'il ait fait 90 minutes"

Les matches se suivent et ne se ressemblent pas pour Hatem Ben Arfa. Décisif en Ligue Europa pour son retour sur le devant de la scène puis transparent face au Paris Saint-Germain, le néo-rennais n'a pas pesé sur le match pour sa première titularisation avec sa nouvelle équipe, à Amiens. Son entraîneur, Sabri Lamouchi, ne s'est d'ailleurs pas privé de le souligner après la rencontre. "Ben Arfa ? Le seul point positif, c'est qu'il a fait 90 minutes", a lâché Lamouchi. Dire qu'il attend plus de Ben Arfa serait donc un euphémisme.

Sur la pelouse d'Amiens, Lamouchi avait pourtant donné les clés de son équipe à Ben Arfa en l'installant en tant que meneur de jeu dans son 4-2-3-1 et en laissant Grenier et Bourigeaud sur le banc. Pari perdu puisque Ben Arfa n'a pas réussi à grand chose et à n'a tenté qu'une seule frappe pendant le match bien que replacé en pointe à la sortie de Jordan Siebatcheu (64e). Ben Arfa a même été à l'origine de l'ouverture du score amiénnoise (51e) en perdant le ballon au milieu de terrain. Une erreur qui n'a pas dû échapper à Sabri Lamouchi...