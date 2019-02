Le FC Nantes décide de retirer le numéro 9 pour honorer la mémoire d'Emiliano Sala

Le FC Nantes a décidé de retirer le maillot numéro 9, hommage à son attaquant argentin Emiliano Sala décédé lors d'un accident d'avion le 21 janvier au-dessus de la Manche. Il ne sera donc plus porté. C'est Waldemar Kita qui l'a annoncé dans un communiqué : "Je n'ai pas les mots. C'est une tragédie, je suis anéanti. Emiliano a laissé son empreinte. C'est pourquoi, comme beaucoup de supporters, je souhaite l'honorer à nouveau en retirant le numéro 9", a déclaré le président du FC Nantes. "Emiliano fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes", ajoute le club. L'Argentin, avec 42 buts marqués entre 2015 et 2018, fut le meilleur buteur et l'un des joueurs les plus emblématiques des Canaris depuis leur retour en Ligue 1 en 2013.