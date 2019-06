Cela aurait pu être pire pour Neymar. L'attaquant brésilien, touché à la cheville face au Qatar, n'aura pas besoin d'une opération. C'est ce que le Paris Saint-Germain a annoncé samedi soir, ajoutant que sa star devrait observer une période de repos de quatre semaines. "Les deux médecins ont diagnostiqué une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite sans indication chirurgicale, précise le communiqué du PSG. Le traitement de cette blessure sera articulé autour d’une rééducation fonctionnelle. Le retour sur les terrains de l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait avoir lieu dans un délai de quatre semaines."

Neymar s'est blessé après seulement 15 minutes de jeu le 5 juin dernier, lors d'un match de préparation à la Copa America disputé par le Brésil . Alors qu'il tentait d'éviter un tacle réussi de Madibo, son pied a tourné. Il s'est relevé et a pu observer le but de Richarlison, avant de se diriger en boitant vers le banc de touche, où il s'est effondré, en larmes. Neymar n'avait plus rejoué avec la Seleçao depuis novembre 2018. Son absence pour la Copa America a été confirmée le lendemain par la Fédération brésilienne.