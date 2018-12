Le PSG déjà sacré champion d'automne

C'est anecdotique mais très révélateur de l'ampleur de la mainmise du Paris Saint-Germain sur le championnat français. La 15e journée est à peine commencée que, déjà, les Parisiens sont assurés d'être en tête du classement à la mi-saison. Ils seront donc champions d'automne, quand bien même ils perdraient les cinq rencontres qui les séparent encore de la fin de cette phase aller.

Après le match nul au stade Pierre-Mauroy samedi après-midi (2-2) entre ses deux plus "proches" poursuivants, l'Olympique Lyonnais et Lille, le PSG compte encore quatorze points d'avance sur son dauphin rhodanien et quinze sur le LOSC, 3e.

Même si Montpellier, actuel 4e, venait à s'imposer à Monaco ce samedi soir, les Héraultais se hisseraient certes à la 2e place devant l'OL et Lille, mais ils seraient encore à treize longueurs du leader parisien. Sachant qu'il ne restera ensuite que quatre matches avant la trêve, soit un total de douze points à prendre, Paris ne peut donc mathématiquement plus être rejoint.

Le champion de France en titre signe un début de saison historique après avoir remporté tous ses matches depuis le début de la saison en Ligue 1 : 14 matches, 14 victoires, pour un total de 42 points avec 46 buts marqués et 7 seulement encaissés. Le PSG se déplacera dimanche soir à Bordeaux pour tenter de prolonger sa série victorieuse.