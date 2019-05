André Villas-Boas pourrait bien être le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. A peine trois jours après le terme de la saison 2018-2019 de la Ligue 1, l’OM semble bien décidé à boucler l’arrivée du prochain entraîneur olympien. Et ce dernier ne serait pas Gabriel Heinze, mais bien la priorité du club : le Portugais André Villas-Boas. Si les discussions se poursuivent, celles-ci pourraient aller (beaucoup) plus loin très prochainement : les deux parties ont prévu de se rencontrer dans la semaine selon les informations de L’Equipe et de RMC Sport ce lundi.

Une rencontre est prévue ces "prochains jours"

Sans poste depuis son départ de Shanghai SIPG, le technicien portugais n’avait pas caché, dès vendredi, son désir de rejoindre la Canebière. " C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige, un club qui a gagné la Ligue des champions. C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision au sujet de Rudi Garcia. Le club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais très bien, bien sûr. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité", avait ainsi déclaré Villas-Boas depuis l’International Football Submit de Bilbao, dans des propos rapportés par le quotidien anglais The Telegraph.

Mais cette fois, les négociations pourraient prendre un nouveau tournant. Selon des informations de L’Equipe et RMC Sport, une rencontre aura lieu entre l'ancien coach de Tottenham et les dirigeants olympiens, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Si RMC Sport évoque une rencontre avec Jacques-Henri Eyraud ces "prochains jours", L’Equipe, plus précis, parle d’une entrevue programmée "mardi ou mercredi", un signe s’il en fallait un que Villas-Boas reste plus que jamais la piste privilégiée par l’Olympique de Marseille.

Andre Villas BoasGetty Images

Zubizarreta aux affaires

Déterminé à s’engager avec l’OM, l’ancien vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Porto (2011) serait même prêt à revoir à la baisse ses exigences salariales après ses expériences en Russie (Zenit Saint-Pétersbourg), en Chine (Shanghai SIPG) et son éloignement des terrains (2017). Ainsi, les discussions se prolongeraient non pas sur son cas "personnel", précise L’Equipe, mais sur la question de son staff, puisque le Portugais compterait venir avec ses fidèles adjoints dont José Mario Rocha, préparateur physique, et Daniel Sousa, chargé de superviser les adversaires.

Surtout, cette piste signerait le sceau du pouvoir décisionnaire grandissant de Zubizarreta à l'OM. Jusque-là mutique et peu présent, "Zubi" était dans l’ombre de Rudi Garcia, très impliqué dans le recrutement du club. Désormais, le club serait davantage enclin à faire confiance au Basque, d'où ce choix d’engager Villas-Boas, puisque les deux hommes se connaissent bien. Reste désormais à conclure l'affaire et à convaincre sur le terrain.