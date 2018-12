Ligue 1 - "L'absence de Mario était prévue" : Balotelli a manqué la reprise

Reverra-t-on Mario Balotelli du côté de Nice ? Rien n'est moins sûr. Celui qui n'a plus joué avec le Gym depuis le 4 décembre dernier était en effet absent de la reprise de l'entraînement ce samedi selon L'Équipe. "L'absence de Mario était prévue en accord avec lui pour qu'il puisse réfléchir sur son futur, ses envies, savoir où il veut aller, a expliqué Patrick Vieira à Nice Matin. Est-ce que son avenir se précise ? Non. Est-ce qu'on est plus proche d'un départ? C'est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question."

Direction l'Italie dès janvier ?

Arrivé sur la Côte d'Azur en 2016 pour se relancer, Mario Balotelli vit la pire saison de son passage niçois puisqu'il n'a pas marqué le moindre but lors des six derniers mois. Après deux exercices encourageants (17 buts en 2016/2017, 26 en 2017/2018), l'international transalpin (36 sélections, 14 buts) était annoncé partant l'été dernier mais avait finalement prolongé d'une saison son aventure avec le club niçois après un interminable feuilleton qui l'a lié à l'Olympique de Marseille pendant une bonne partie du printemps et de l'été.

En fin de contrat en juin prochain, Balotelli pourrait donc quitter le club dès janvier. Interrogé par Nice Matin, son entraîneur Patrick Vieira avait récemment convenu que son joueur avait "sans doute besoin d'un nouveau challenge". Selon la presse italienne, l'ancien joueur de Manchester City viserait plutôt un retour du côté de la Botte même si la rumeur Olympique de Marseille a refait surface ces dernières semaines.