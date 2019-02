Ligue 1 - Edmilson nommé ambassadeur de la LFP

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce lundi la nomination d'un nouvel ambassadeur de choix : Edmilson. "Je suis très honoré de pouvoir rejoindre la LFP en tant qu'ambassadeur et, qui plus est, aux côtés de deux grands joueurs, Youri et Didier. Le championnat français m'a beaucoup donné", a déclaré l'ancien défenseur brésilien (42 ans), cité dans le communiqué.

" Développer l'image de ce beau championnat à l'international "

"C'est grâce à la France et à l'OL que j'ai pu avoir une telle carrière. En devenant ambassadeur de la Ligue 1, je vais pouvoir m'associer au travail des équipes de la LFP pour développer l'image de ce beau championnat à l'international", a-t-il ajouté.

Champion de France à trois reprises avec le club lyonnais (2002, 2003, 2004), Edmilson a aussi remporté la Coupe du monde en 2002 avec la sélection brésilienne, puis la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2006.

A titre de comparaison, la Ligue espagnole, concurrente de la Ligue française, dispose d'une quinzaine d'ambassadeurs pour promouvoir son championnat dans le monde, tous d'anciennes gloires comme Carles Puyol ou David Villa.