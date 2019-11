Depay porte l’OL

Rudi Garcia a décroché sa première victoire à la tête de l’OL face à Metz la semaine passée (2-0). Les Gones doivent désormais confirmer à l’extérieur. La tâche ne sera pas aisée contre le Toulouse d’Antoine Kombouaré, qui a gagné deux de ses trois matchs avec son nouvel entraîneur, en comptant le succès obtenu en Coupe de la Ligue cette semaine à Niort (1-2). Ce sera aussi un test pour ce TFC, qui s’est offert le scalp de Lille pour son dernier match à domicile (2-1) et qui n’a plus battu Lyon depuis 2014 au Stadium. Cet OL est encore en rodage et Garcia tâtonne toujours : ses nombreux essais tactiques en sont la preuve. Une chose semble toutefois actée : Memphis Depay sera l’un des rouages essentiels de l’OL version Garcia.

Le Néerlandais s’est vu remettre le brassard face à Metz et évolue dans sa position préférentielle, dans l’axe, en attaque. Après quasiment deux mois sans marquer en L1, il a ainsi retrouvé le chemin des filets (il en est à 5 réalisations en championnat), quelques jours après avoir marqué (pour rien) son troisième but en autant de matchs en Ligue des champions, lors de la défaite à Benfica (2-1). Depay devrait être aligné d’entrée pour cette rencontre, probablement avec Moussa Dembélé à ses côtés. Le duo est prometteur sur le papier et la défense du TFC, qui a concédé trois buts la semaine passée à Rennes (défaite 3-2), pourrait souffrir. Si le Néerlandais est en forme, la victoire ne devrait pas échapper à Lyon selon nous.

Notre prono : Memphis Depay marque et Lyon bat Toulouse @2,80

Memphis Depay célèbre l'ouverture du score face à Metz - 26/10/2019Getty Images

Les Verts freinent Monaco

Ce sont deux équipes en forme qui vont s’affronter. Saint-Etienne n’a plus perdu depuis six matchs et est toujours invaincu avec Claude Puel à sa tête, même si les résultats à domicile contre Oleksandriya (1-1) et Amiens (2-2) n’ont pas été de bonnes opérations sur le plan comptable. Mais il y a du mieux dans le jeu des Verts et certains choix forts de Puel (Khazri meneur de jeu, les jeunes Abi et Fofana lancés) se sont révélés payants. Une embellie à confirmer contre Monaco, qui revient fort aussi, avec cinq victoires sur ses six derniers matchs après son succès convaincant devant l’OM cette semaine en Coupe de la Ligue (2-1). Portée par le duo Ben Yedder (9 buts, meilleur buteur de L1) - Slimani (7 passes décisives, meilleur passeur de L1), l’ASM fait de nouveau peur.

L’international algérien, blessé, va toutefois manquer à cette équipe pour ce choc (tout comme Fabregas, blessé aussi) et ses remplaçants potentiels (Baldé, Augustin) n’ont pas vraiment le même profil : une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui n’a gagné que deux de ses huit matchs disputés à Geoffroy-Guichard cette saison, toutes compétitions confondues. Nous ne voyons pas l’ASM, en forme et sur une belle lancée, tomber dans le Chaudron. Mais cette ASSE est beaucoup plus solide, elle aussi, qu’en début de saison : un match nul confirmerait la bonne dynamique des deux équipes.

Claude Puel sur le banc de Saint-Etienne, 2019Getty Images

L’OM ne gagne plus

L’OM et André Villas-Boas sont en train de passer à côté de leurs premiers tests de la saison. La lourde défaite contre le PSG (4-0) et celle dans la foulée à Monaco en Coupe de la Ligue (2-1) ont mis en lumière les lacunes actuelles de cette équipe et ce qui lui manque pour espérer jouer le podium, son objectif avoué. La venue de Lille, vice-champion de France en titre, est un autre gros morceau pour Marseille, qui pourrait récupérer pour l’occasion Alvaro Gonzalez : le retour de l’Espagnol ne serait pas de trop pour renforcer un défense qui a pris l’eau lors des deux derniers matchs. Il faudra espérer aussi que Dario Benedetto, suspendu à Monaco mercredi, se réveille, lui qui n’a marqué qu’un but lors des six derniers matchs de l’OM.

Du côté du LOSC, Victor Osimhen est incertain, ce qui n’est pas non plus une bonne nouvelle pour les Dogues, qui débarquent toutefois en confiance après leur joli succès obtenu la semaine passée contre Bordeaux (3-0). Christophe Galtier ne prendra aucun risque avec son serial buteur nigérian à trois jours d’un match décisif en Ligue des champions à Valence, qui pourrait d’ailleurs occuper une partie de l’esprit de Lillois pas à leur aise à l’extérieur cette saison (aucune victoire en six matchs). Mais le LOSC peut compter sur d’autres joueurs en forme (Yazici, André, Rémy…) et pourrait profiter des faiblesses actuelles de l’OM pour repartir avec un bon point du Vélodrome.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.