Les pronos de la semaine : Lyon toujours irrégulier, Manchester United et l'OM en feu ?

Lyon déjà tourné vers la Ligue des champions ?

Avec Lyon, c'est tout ou rien cette saison. Les Gones sont capables de sortir un match d'une rare indigence à Monaco (défaite 2 à 0), et d'humilier Toulouse une semaine plus tard (5-1). Difficile de savoir à quoi s'attendre avec cette équipe d'une semaine sur l'autre. Surtout que l'OL pourrait bien avoir la tête déjà du côté de Barcelone au moment d'affronter Strasbourg samedi. Après son match nul à l'aller à domicile (0-0), Lyon peut rêver d'un exploit au Camp Nou. Mais avant cela, il faudra faire le job à la Meinau, contre une équipe qui a récemment humilié les joueurs de Bruno Genesio à Gerland en Coupe de la Ligue (1-3)... Auteur d'une très bonne première partie de saison, Strasbourg marque toutefois le pas ces dernières semaines et n'a plus gagné depuis cinq matchs : le RCS est allé s'incliner à Nice la semaine passée (1-0) et peine à retrouver la solidité défensive et l'allant offensif qui lui avaient permis de se hisser à la 5e place de la L1 fin janvier. Une chance pour l'OL, à condition que Memphis Depay, Bertrand Traoré ou encore Moussa Dembélé soient dans un bon jour. La gestion de l'effectif et des égos de la part de Bruno Genesio sera particulièrement observée, tout comme la performance de Memphis Depay, capable du meilleur comme du pire cette saison. A l'image de son équipe, donc.

Notre prono : Match nul entre Strasbourg et Lyon @3,70

Memphis Depay (Lyon)Getty Images

Man U sur sa lancée ?

Arsenal et Manchester United n'ont pas connu la même réussite à l'issue de leurs voyages en France dans la semaine. Alors que les Red Devils ont accompli un authentique exploit sur la pelouse du PSG avec une équipe B, voire C, Arsenal s'est incliné jeudi sur le même score à Rennes (1-3), compromettant sérieusement ses chances de qualification en Ligue Europa. En Premier League, les deux équipes ne se sont séparées que d'un point : MU a chipé la 4e place aux Gunners grâce à sa formidable "remontada" au classement opérée depuis l'arrivée de Solskjaer sur le banc. Les coéquipiers de Paul Pogba (qui sera de retour alors qu'il était suspendu à Paris) n'ont perdu qu'un seul de leurs 17 derniers matches (l'aller contre le PSG), battant notamment... Arsenal, à l'Emirates, durant cette période, en Cup (1-3). La confiance est donc clairement du côté de MU, qui va en plus récupérer Anthony Martial, et peut-être Nemanja Matic et Ander Herrera pour ce match. Unai Emery pourrait quant à lui être tenté de faire tourner son effectif dans l'optique du match retour contre Rennes jeudi prochain. Alexandre Lacazette, suspendu en Ligue Europa, est le seul joueur quasiment assuré de débuter cette rencontre. Mais pas sûr que cela suffira à arrêter des Red Devils en feu...

Notre prono : Manchester United bat Arsenal @2,92

Paul Pogba fête son but face à Chelsea en 8e de finale de la FA CupGetty Images

L'OM et Mario Balotelli prêts à enchaîner ?

Difficile de savoir si c'est Mario Balotelli qui a changé l'OM, ou le contraire. Mais depuis que l'attaquant italien est arrivé, sa nouvelle équipe ne perd plus. Les joueurs de Rudi Garcia ont enchaîné un cinquième match sans défaite en disposant, avec la manière, de Saint-Etienne la semaine passée au Vélodrome, en pliant le match dès la mi-temps (2-0). "Super Mario" en a profité pour marquer son troisième but en autant de matchs devant son nouveau public, qui l'a déjà adopté. L'attaquant italien va retrouver dimanche ses anciens coéquipiers, qu'il a abandonnés après une première partie de saison indigne de sa part (0 but). Pas de quoi perturber l'OGC Nice, qui s'est notamment appuyé sur sa défense pour se hisser à la 8e place, à seulement 4 points de l'OM, avant cette 28e journée de L1. Les Aiglons, battu à l'aller par Marseille (0-1), sont toutefois bien moins performants à l'extérieur, où ils restent sur huit matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Pas vraiment rassurant au moment de défier des Marseillais sur leur nuage et qui semblent enfin avoir trouvé la bonne formule : un 4-4-2 qui envoie notamment le capitaine Dimitri Payet, Adil Rami, Luiz Gustavo ou encore la recrute star de l'été Kevin Strootman sur le banc. Dificile pour Rudi Garcia de changer une équipe qui gagne, surtout que se profile le "Classique" face à un PSG touché moralement après son élimination européenne, la semaine prochaine.