Le coup sûr : Mbappé guide le PSG

Après huit victoires consécutives, ce qui lui a permis de récupérer le fauteuil de leader, le PSG a chuté en Ligue 1 de façon spectaculaire à Monaco la semaine passée (3-2). Un faux pas à rapidement effacer pour les Parisiens, alors que Lille en a profité pour revenir à deux petits points. Ils partiront largement favoris contre Bordeaux, qui n’a plus gagné depuis dix ans au Parc des Princes et d’où il est reparti avec une défaite ces quatre dernières saisons. Les Girondins restent sur un succès à Rennes (0-1) et sont sur courant alternatif depuis le début du championnat, avec trois de leurs quatre défaites concédées à l’extérieur (et neuf buts encaissés à l’extérieur sur onze au total). Cette équipe, capable de sérieux trous d’air en défense, semble être la victime idéale pour permettre à Paris et à Kylian Mbappé de briller. L’international français a déjà scoré à neuf reprises cette saison en Ligue 1 et reste sur un doublé à Monaco. Neymar étant incertain, Icardi pas à 100%, Di Maria loin d’être au top et Kean ne disposant pas de l’entière confiance de Tuchel, Mbappé sera à nouveau le principal atout offensif de son équipe ici. Le voir guider son équipe vers la victoire avec (au moins) un nouveau but ne nous étonnerait pas ici.

Notre pari - Le PSG gagne et Kylian Mbappé marque contre Bordeaux @1,56

Le coup à tenter : Lille enfonce les Verts

Lille a renoué avec la victoire en Ligue 1 la semaine passée devant Lorient (4-0), avant de confirmer sa solidité devant le Milan AC en Ligue Europa (1-1). Et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, en pleine crise avant de recevoir les Dogues. Humiliés à Brest lors de la dernière journée (4-1), les Verts en sont à sept défaites consécutives et il est difficile d’être optimistes pour cette équipe vu ses dernières prestations, alors que le début de saison avait été rassurant. Claude Puel multiplie les tests, que ce soit au niveau des joueurs ou des schémas tactiques, sans trouver la solution. La preuve, son équipe a été menée à six reprises au score dès la mi-temps lors de ces sept défaites, sans jamais parvenir à renverser son adversaire. A contrario, Lille était devant au score à six reprises cette saison dès la pause. Surtout, le LOSC nous semble beaucoup trop solide, à tous les niveaux, pour espérer se faire surprendre par l’ASSE. Fonte est de retour au sein de la meilleure défense de L1 (sept buts encaissés), l’absence de Sanches au milieu peut être parfaitement palliée par Soumaré ou Xeka, David a enfin débloqué son compteur buts la semaine passée, tandis que Yilmaz est une menace constante pour les défenses adverses du haut de ses 35 ans (six buts marqués déjà en L1). Autant d’atouts qui nous font penser que Lille va enfoncer un peu plus Saint-Etienne ici en s'imposant.

Le gros coup : l’OM fait du surplace

Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de l’OM. Humilié en Ligue des champions, le club phocéen a par contre gagné ses trois derniers matchs en Ligue 1 qu’il a joués depuis… mi-octobre. Les rencontres face à Lens et Nice ont été décalées (pour cause de trop nombreux cas de coronavirus), alors qu’elles auraient permis de jauger le niveau réel de cette équipe. Battu une seule fois (par le PSG) sur ses cinq derniers matchs, le FC Nantes a du coup selon nous un très bon coup à jouer au Vélodrome, où il s’est imposé ces deux dernières saisons. D’accord, les Canaris n’ont gagné qu’une seule fois à l’extérieur cette saison (pour deux nuls et cinq défaites). Mais cette équipe a le profil pour faire douter un OM loin d’être emballant, qui n'a gagné n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues (pour trois nuls et quatre défaites). La défense nantaise a certes encaissé au moins un but lors de neuf de ses onze matchs cette saison, mais l’OM est loin d’être d’attaque, la faute à la méforme de ses cadres offensifs (Thauvin, Payet ou Benedetto). Il y a aussi du mieux dans l’animation offensive des Canaris ces dernières semaines, et les Kolo Muani, Blas, Bamba ou Coco pourraient bien embêter une défense marseillaise qui affiche ses limites chaque semaine sur la scène européenne. Pour nous, Nantes va ramener le nul et plonger un peu plus l’OM dans le doute ici.

