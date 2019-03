Ligue 1 - Les pronos de la semaine : un derby sans vainqueur, le PSG intouchable et l'OM relancé ?

Le pari classique : le PSG enfonce Caen

C'est avec le regard déjà tourné vers le match de mercredi en Ligue des champions devant Manchester United que le PSG se déplace à Caen. Heureusement pour les Parisiens, ils auront pu avoir un voyage plus piégeux pour préparer cette rencontre, eux qui n'ont plus perdu depuis 2008 à d'Ornano. Même sans Neymar et Edinson Cavani, ce PSG semble intouchable : ce n'est pas Montpellier (5-1), Nîmes (3-0) et Dijon (3-0), étrillés tour à tour au Parc des Princes, qui diront le contraire. Thomas Tuchel gère pour l'instant son équipe d'une main de maître et devrait faire tourner, comme à son habitude, à Caen : si Angel Di Maria, auteur d'un doublé en Coupe de France, pourrait être laissé au repos, Kylian Mbappé pourrait ainsi sortir du banc pour cette rencontre. De quoi craindre le pire pour Caen, qui n'a plus gagné en L1 depuis la 18e journée. L'arrivée de Rolland Courbis a quelque peu reboosté le moral des troupes, mais le nul concédé dans les derniers instants à Toulouse la semaine passée (1-1) a été suivi d'une rechute à Lyon en Coupe de France dans la foulée (3-1). Pour se rassurer, les joueurs de Fabrice Mercadal peuvent toujours se dire que les Parisiens pourraient lever le pied avant d'affronter MU, et qu'ils avaient tenu tête au PSG la saison passée à domicile (0-0) : pas sûr toutefois que Mbappé et les siens se montrent très conciliants samedi.

Kylian Mbappé lors de PSG - Nîmes en Ligue 1 le 23 février 2019Getty Images

Le pari régional : un derby sans vainqueur

C'est un peu le derby de la dernière chance pour Guingamp. Bons derniers avec 6 points de retard sur Amiens, le 17e, les Bretons sont dos au mur depuis plusieurs semaines et ont enfin relevé la tête la semaine passée en dominant Angers au Roudourou (1-0). Un succès qu'ils attendaient depuis la 18e journée en championnat et qui pourraient enfin les (re)lancer vers le maintien. Un succès qu'il faudra surtout confirmer contre les voisins nantais, qui ont également retrouvé le goût du succès la semaine passée devant Bordeaux (1-0) grâce à Nicolas Pallois, héros improbable. La confiance habitera peut-être un peu plus les Nantais vu l'historique récent entre les deux équipes : le match aller avait tourné à une démonstration pour l'un des premiers matches de "Coach Vahid" sur le banc des Canaris, avec une victoire 5 à 0 de son équipe. Les Nantais sont également venus s'imposer au Roudourou assez facilement au Roudourou (0-3) la saison passée. De quoi piquer l'égo des Guingampais et imaginer un match animé entre deux équipes en confiance et qui voudront prouver des choses.

Notre prono : Match nul entre Guingamp et Nantes @3,00

Vahid Halilhodzic (Nantes)Getty Images

Le pari brûlant : l'OM fait chuter les Verts

C'est peut-être un tournant dans la saison des deux équipes qui se jouent dimanche soir au Vélodrome. Deux petits points séparent Saint-Etienne, 4e, de l'OM, 5e, avant son déplacement à Marseille. Un déplacement qui s'annonce brûlant vu la forme des Marseillais : même s'ils n'ont pas brillé, ils ont ramené un nul au forceps de Rennes la semaine passée (1-1, le front de Germain s'en souvient encore), ce qui leur a permis d'enchaîner sur un quatrième match sans défaite. Du jamais-vu encore cette saison pour les joueurs de Rudi Garcia ! L'entraîneur phocéen a fait des choix forts ces dernières semaines, qui se sont avérés payants : faire confiance aux paires Caleta-Car – Kamara et Lopez – Sanson, respectivement en défense centrale et dans l'entrejeu, ou associer Valère Germain à Mario Balotelli en attaque. Dimitri Payet et Luiz Gustavo sont les deux grands perdants, mais les résultats donnent pour l'instant raison à Garcia. Privé de Jordan Amavi, suspendu, l'OM aura toutefois fort à faire contre des Verts capables de battre Strasbourg (2-1) ou d'aller s'imposer à Dijon la semaine passée (0-1), comme de sombrer à Rennes (3-0). Difficile de savoir à quoi s'attendre avec Khazri and co ces dernières semaines, ce qui rend cette affiche entre plus passionnante. Mais la forme du moment penche en faveur de l'OM, qui pourra compter sur le soutien d'un Vélodrome qui a retrouvé de la voix.

