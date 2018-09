Ligue 1 - Lille bat Nantes (2-1) et prend provisoirement la 2e place à l'OM

La sixième journée n'est pas terminée, mais Lille est définitivement l'une des belles surprises de ce début de saison. Vainqueur de Nantes samedi (2-1) grâce à des buts de José Fonte et Jonathan Ikoné, les Dogues occupent provisoirement la place de dauphin du Paris Saint-Germain, avec deux unités de retard sur l'ogre francilien. Inspirés et en confiance dans le premier acte, les hommes de Christophe Galtier ont ensuite levé le pied et se sont fait peur en fin de rencontre. Mais avec trois points de plus dans leur besace (13 points), Nicolas Pépé et les siens pourront aborder sereinement la semaine prochaine, qui les verra affronter Bordeaux et Marseille.

